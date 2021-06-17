"Холостячка" Злата Огневич обольстительно позировала в белом платье: волшебные фото

Главная героиня 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич в очередной раз позировала в невероятно красивой фотосессии. Знаменитость предстала перед камерой на побережье в обольстительном платье белого цвета.

Вся страна с нетерпением ждет старт нового сезона "Холостячки". Злата Огневич будет искать любовь на проекте на глазах у миллионов зрителей. В перерыве между съемками проекта исполнительница успевает позировать в красивых фотосессиях.

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Изысканный образ Златы Огневич

Знаменитость опубликовала серию потрясающих кадров, где грациозно позировала на камеру на побережье. Злата надела приталенное длинное белое платье на тонких бретелях. Наряд был с соблазнительным декольте и обольстительным вырезом на ноге, что позволили девушке похвастаться прелестями роскошной фигуры. На снимках народная любимица изображена босиком, что придает ее образу нежности.

Визажисты сделали Огневич укладку с "мокрым" эффектом, а на лице – макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах. Look Златы завершила длинная массивная сережка.



Соблазнительная Злата Огневич в белом платье / Фото из инстаграма Златы Огневич



Соблазнительная Злата Огневич в белом платье / Фото из инстаграма Златы Огневич



Соблазнительная Злата Огневич в белом платье / Фото из инстаграма Златы Огневич



Соблазнительная Злата Огневич в белом платье / Фото из инстаграма Златы Огневич

Образы Златы Огневич в предыдущих фотосессиях