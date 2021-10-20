"Холостячка" Злата Огневич показала атмосферный осенний образ: фото в спортивном костюме
Источник:инстаграм Златы Огневич
Украинская певица, главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич продемонстрировала атмосферный осенний образ. Она предстала перед камерой в светлом костюме с принтом tie-dye.
За жизнью Златы Огневич теперь наблюдает вся страна. Миллионы зрителей ждут момент, когда она выберет мужчину, с которым будет строить общее будущее. А сейчас в социальных сетях "Холостячка" делится впечатлениями от проекта, показывает закулисье сценической жизни, различные аутфиты.
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Повседневный образ Златы Огневич
Для вечерней прогулки исполнительница выбрала комфортный и теплый наряд. Она предстала перед камерой в серо-розовом спортивном костюме с принтом tie-dye, состоявшим из брюк и свитшота. На фото не видно, но, вероятно, одежду совместила с кроссовками.
Поверх свитшота Злата надела теплую бежевую жилетку, которая застегивалась и завязывалась на пояс. Волосы артистка уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Среди украшений ее look довершили изысканные серьги и ожерелье.
Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени,
– написала Злата под снимком.
Злата Огневич в спортивном костюме и жилете / Фото из инстаграма певицы
Подписчики Огневич очень активны, поэтому не оставили такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпали "Холостячку" комплиментами.
- "Наша красавица! Обожаю!"
- "Великолепное фото!"
- "Красивая, счастливая!"
- "Вы просто непревзойденная!"
- "Такая солнечная!"