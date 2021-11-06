"Холостячка" Злата Огневич очаровала образом на церемонии роз: фото в красном платье

На шоу "Холостячка" над образами Златы Огневич колдует большая команда стилистов. Неудивительно, что каждый ее выход очаровывает телезрителей. Для церемонии роз в 8 выпуске она выбрала красное платье с обнаженным плечом.

На проекте "Холостячка" осталось всего четверо мужчин. В пятницу, 5 ноября, Злата Огневич попрощалась с Олегом. Для эмоциональной церемонии на киностудии она выбрала платье от украинского бренда.

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Образ "Холостячки" на церемонии роз

Участников проекта Злата Огневич поразила выходом в насыщенно-красном платье длины миди. Это ассиметричный наряд с разрезом до бедер, глубоким декольте и открытой зоной декольте. Обнаженное плечо придавало пикантности, а приталенный силуэт подчеркивал все преимущества стройной фигуры "Холостячки".

Яркое вечернее платье певица дополнила гламурными босоножками на каблуке со стразами. Длинные волосы она собрала в изысканную прическу, которую завершила шпильками с блестками. На лице Златы Огневич был выразительный макияж с черными стрелками и матовой помадой.

Злата Огневич на церемонии роз / Фото из инстаграма "Холостячки"

Злата Огневич с ведущим "Холостячки" / Фото из инстаграма Григория Решетника

Мужчины из "Холостячки" завалили главную героиню комплиментами: