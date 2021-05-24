"Холостячка" Злата Огневич очаровала ярким образом в Турции: фото в красном платье

Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней 2 сезона шоу "Холостячка", для съемок нового клипа полетела в Турцию. Там она устроила фотосессию в невероятно красивом красном платье на территории роскошного отеля.

Теперь к Злате Огневич приковано особое внимание публики, ведь совсем скоро она на глазах у всей страны будет выбирать того мужчину, с которым будет строить общее будущее. А пока съемки "Холостячки" не начались, исполнительница продолжает работать над творчеством.

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Огневич полетела в Турцию, где вместе с командой работает над созданием нового клипа. Знаменитость не упустила случая сделать серию фотографий в невероятно красивой локации. Конечно, без внимания не остался ее образ.

Яркий look Златы Огневич

Для прогулки по территории отеля певица выбрала легкое летнее платье красного цвета с принтом в белые цветы. Такой look она соединила с цветными босоножками.

Волосы звезда аккуратно уложила и забрала назад. На лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Довершила аутфит красивой подвеской.

Знаете, это работа моей мечты! Быть в красивых местах и знакомиться с новыми людьми, культурой!

– написала Огневич в публикации.

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За страницей Златы следят 312 тысяч пользователей сети. Такое сообщение изрядно понравилось им, поэтому в комментариях подписчики засыпают Огневич комплиментами.