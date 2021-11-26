"Холостячка" Злата Огневич наделала много шума образом с поясом на груди

После участия в проекте "Холостячка" в жизни Златы Огневич стало больше съемок и фотосессий. Очередное ее появление в студии произвело фурор в сети. Все из-за пикантного образа с поясом на груди.

35-летняя певица Злата Огневич сама неоднократно признавалась, что проект "Холостячка" сделал ее куда более раскрепощенной и смелой. Это доказывает последняя фотосессия звезды, ведь на новых кадрах она показала обнаженный бюст.

Интересно Злата Огневич надела жакет Balenciaga, который подарил экс-участник "Холостячки"

Большая команда стилистов, визажистов и видеографов создала певице очень пикантные фотографии, которые быстро облетели сеть. В кадре она предстала в белоснежном костюме – удлиненном жакете и брюках прямого кроя. Под классический аутфит Злата Огневич подобрала черные кожаные ботфорты на каблуке.

Однако главный акцент был на блестящем поясе, которым "Холостячка" прикрыла полностью обнаженную грудь. На ней не было ни блузы, ни рубашки, ни топа, только жакет и блестящий аксессуар.

Фото Златы Огневич в пикантном образе



Злата Огневич с поясом на груди / Фото из инстаграма "Холостячки"



Злата Огневич с поясом на груди / Фото из инстаграма "Холостячки"



Злата Огневич с поясом на груди / Фото из инстаграма "Холостячки"