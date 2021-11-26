"Холостячка" Злата Огнєвіч наробила галасу образом з поясом на грудях
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Після участі в проєкті "Холостячка" в житті Злати Огнєвіч побільшало зйомок і фотосесій. Чергова її поява у студії спричинила фурор у мережі. Усе через пікантний образ з поясом на грудях.
35-річна співачка Злата Огнєвіч сама неодноразово зізнавалась, що проєкт "Холостячка" зробив її куди розкутішою і сміливішою. Це доводить остання фотосесія зірки, адже на нових кадрах вона засвітила оголений бюст.
Цікаво Злата Огнєвіч одягла жакет Balenciaga, який подарував ексучасник "Холостячки"
Так, велика команда стилістів, візажистів і відеографів створила співачці дуже пікантні світлини, які швидко облетіли мережу. У кадрі вона постала в білосніжному костюмі – подовженому жакеті та штанах прямого крою. Під класичний аутфіт Злата Огнєвіч підібрала чорні шкіряні ботфорти на підборах.
Однак головний акцент був на блискучому поясі, яким "Холостячка" прикрила повністю оголені груди. На ній не було ані блузи, ані сорочки, ані топа, лише жакет і блискучий аксесуар.
Фото Злати Огнєвіч у пікантному образі
Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"
Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"
Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"
Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"
Реакція мережі
Серед фоловерів Злати Огнєвіч знайшлись кілька тих, хто вважає, що оголюватися вона не повинна, "бо й так красива". Щоправда, більшість фанів підкорив пікантний образ "Холостячки":
- "Прикольний поясочок";
- "Вау, давно мріяв побачити такі фото";
- "Злато, ви як лялька";
- "Розкішний образ! Злато, ви неймовірна";
- "Дуже гаряче і неймовірно круто".