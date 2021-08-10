Участники "Холостячки" снова вместе: Тригубенко, Эллерт и Ковтуненко были на вечеринке у Рыбака

Участник первого сезона "Холостячки" Андрей Рыбак отпраздновал день рождения. На вечеринку в загородный комплекс он пригласил друзей, а также коллег по проекту. Среди гостей были Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко.

Андрей Рыбак отпраздновал день рождения в узком кругу. Он пригласил девушку и друзей в столичный загородный комплекс. Все повеселились и чудесно провели время на свежем воздухе.

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Внимание публики привлекло то, что на празднике присутствовали участники "Холостячки", которые на проекте были соперниками Андрея и также боролись за сердце Ксении Мишиной, – Александр Эллерт, Алексей Тригубенко и Евгений Ковтуненко.

День рождения Рыбака из "Холостячки"

После завершения съемок мужчины сдружились и теперь часто проводят время вместе, отдыхают, посещают публичные мероприятия. Все они встретились, чтобы поздравить друга с замечательным летним днем.

С Александром Эллертом Андрей дружит уже давно, поэтому Александр не смог обойти вниманием эту вечеринку. В инстаграм-сториз Александр показал самые яркие моменты.

Участники "Холостячки" на дне рождении Андрея Рыбака: смотрите видео онлайн

Евгений Ковтуненко поздравил друга не только лично, но и в социальных сетях. В инстаграме он рассказал, что в прошлом году день рождения Рыбака был во время съемок "Холостячки". Тогда он заболел и плохо себя чувствовал, но ребята решили все-таки поздравить и ночью, когда съемочный день закончился, устроили шумную вечеринку.

День рождения Андрея Рыбака на "Холостячке": смотрите видео онлайн