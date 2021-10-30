"Холостячка" 2 сезон 7 выпуск: завтрак в постель, жаркие поцелуи и первые признания в любви

В 7 выпуске романтического реалити "Холостячка" борьбу за сердце Златы Огневич продолжили шесть мужчин. Вместе они отправились в Одессу, где поселились в одном доме с главной героиней. Кто из участников не упустил свой шанс и сблизился с певицей, раскрываем дальше.

За семь недель проекта "Холостячка" поняла, с кем из участников может построить отношения за пределами реалити-шоу. Из 16 претендентов она оставила в проекте всего шесть. Как эти мужчины покоряли Злату Огневич в выпуске за 29 октября, читайте ниже.

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Заселение в дом в Одессе

Перед заселением в дом Григорий Решетник предложил узнать, как мужчины совместимы со Златой в быту. Да, удалось выяснить, что певица против курения, не любит есть в постели, хочет интима шесть раз в неделю, не спит под кондиционером, обожает чистоту и мечтает о лабрадоре.

В результате больше всего общего у "Холостячки" с Романом. Ему достался бонус – комната, расположенная ближе всего к главной героине.

Незапланированное свидание с Максом

В то время как мужчины ждали инициативу от Златы Огневич, Максим проявил себя. Он предложил ей встретить закат на безлюдном пляже. За бокалом вина участник заявил, что теперь будет использовать каждую возможность, чтобы быть ближе.

Он добавил, что будет делать все, чтобы сохранить страсть в отношениях. Более того, он признался, что влюблен. На признание Макса "Холостячка" ответила нежным поцелуем, который был красноречивее любых слов.

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"Каждый раз, когда мы видимся с Максом, между нами сокращается дистанция. Наши отношения развиваются", – подытожила Злата Огневич.

Свидание Златы Огневич с Максимом / Фото СТБ

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Индивидуальное свидание с Романом

На первую вечеринку проекта стоматолог приехал на белом коне и предложил Злате прокатиться морским побережьем. Однако его романтический замысел провалился.

Дело в том, что десять лет назад на съемках клипа певица свалилась с коня. С тех пор она не сидела в седле. Мужчина пытался помочь "Холостячке" побороть страх, однако был настолько настойчив, что не обращал внимания на ее истинные желания.

Рома меня не слышит, он меня не чувствует. У меня поднимался легкий гнев и протест, потому что я испытала психологическое давление,

– заявила артистка за кадром.

Роман дожал Злату так, что она согласилась сесть на коня в воде. К счастью, эта прогулка подарила ей феерические эмоции, однако "мягкая сила" мужчины ее разочаровала.

Их свидание продолжилось в ресторане с видом на море, однако атмосфера была напряженной. "Холостячка" заметила, что Роман под нее подстраивается, пытается угодить. Да, романтики на свидании было мало.

Свидание Златы Огневич с Романом / Фото СТБ

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Сюрприз для Златы

Ведущий Григорий Решетник разрешил мужчинам оставить подарки для Златы Огневич в ее комнате:

Максим – сладости и смузи;

Андрей Задворный – книгу "Дюна";

Андрей Хветкевич – свой фотоаппарат Polaroid;

Олег – купальник;

Дмитрий – цветы и себя.

Затея Дмитрия возмутила соперников и шокировала "Холостячку". В общении тет-а-тет участник растерялся. Он признался, что в детстве над ним смеялись из-за заикания, поэтому сейчас ему стыдно выражать свои эмоции.

Свидание с Олегом и Дмитрием

Мужчины организовали для "Холостячки" свидание на воде – виндсерфинг. Дмитрий и Злата сразу встали на доску, поэтому им удалось пообщаться наедине. Олег же постоянно падал, чем только веселил главную героиню.

Дмитрий и Олег на свидании со Златой Огневич / Фото СТБ

Экстремальное свидание трио продолжило на гидроскутерах. Первым красавицу катал Дмитрий, усадивший ее за руль. Он наконец открылся – был раскрепощенным, проницательным и нежным. Уже на безлюдном острове они поцеловались во второй раз.

Я чувствую себя счастливой женщиной рядом с Димой. И мне это нравится, очень нравится,

– заявила "Холостячка".

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Олегу же в тот день не везло по всем фронтам. Его гидроскутер сломался посреди моря, поэтому он не смог покатать Злату и упустил часть свидания на безлюдном острове.

К Дмитрию и Злате Олег присоединился с претензиями, однако сумел обуздать свои эмоции. На общении тет-а-тет мужчина признался, что бросил бывшую, когда она была беременна, ведь та якобы изменяла ему. Благодаря этой истории девушка поняла, что Олег надежный, сильный и ответственный.

Завтрак в постель от Макса

Максим снова не упустил возможность удивить Злату Огневич – приготовил завтрак с омлетом, сыром, гуакамоле и фруктами. Так, их утро началось со страстных поцелуев и нежностей в постели.

Максим везде первый, он самый инициативный. Я же женщина, мне нравится внимание,

– поделилась "Холостячка".

Романтический поступок Макса разозлил мужчин, которые пришли к Злате, чтобы пригласить ее на завтрак. Больше всего ревность бушевала у Андрея Задворного, он не сдерживался перед девушкой. Однако "Холостячка" таки спустилась на кухню, но участники всем своим видом показывали ненависть к конкуренту.

Встреча с Андреем Задворным

Вместе с Андреем Задворным Злата Огневич отправилась за рыбой, которую они должны были бы приготовить на ужин. Муж стал торговаться с рыбаком, что ее очень развеселило.

Они успели обсудить бурную реакцию Андрея на завтрак Макса. Более того, "Холостячка" почувствовала, что между ними сдержанность и холодок. Участник объяснил это ревностью, из-за которой он закрывается. Однако после откровенного диалога он впервые признался, что влюблен.



Злата Огневич с Андреем Задворным / Фото СТБ

Гавайская вечеринка в доме

"Холостячка" вдохновила мужчин на вечеринку в гавайском стиле. Они украсили дом и приготовили закуски. Взамен Дмитрий предложил Злате испечь пиццу. Весь процесс она делала его руками, а он выполнял ее указания с закрытыми глазами. Это очень сблизило пару – как физически, так и морально.

Следующим себя проявил Олег. Он позвал девушку на мастер-класс по приготовлению коктейлей. На индивидуальном общении мужчина понял, что их объединяет любовь к путешествиям. Однако Андрей Хваткевич придумал конкурс пародий. Все завершилось пенной вечеринкой и латиноамериканскими танцами.

Перчинки добавил ведущий "Холостячки" Григорий Решетник. Он предложил откровенно высказать свои претензии к Злате. Единственный, кто был искренним, – Дмитрий. Ему показалось странным то, что она смотрит на него, так же как на других участников. Певица же заявила, что она не будет оправдываться ни за один из своих поступков.

Вечеринка в гавайском стиле в Одессе / Фото СТБ

Церемония роз

Церемонию роз Злата Огневич устроила прямо на гавайской вечеринке. Она вручила пять бутоньерок – Максиму, Андрею, Дмитрию, а Романа отправила домой.