Холостячка 2 сезон 4 выпуск: драматическое прощание и горячий танец от Златы Огневич

На протяжении последних четырех недель вся страна наблюдает, как зарождаются чувства новой "Холостячки" Златы Огневич. До четвертого выпуска 2 сезона романтического реалити-шоу дошли 12 мужчин. Кому из них удалось завоевать симпатию главной героини, а кто раскрылся с неожиданной стороны – узнавайте дальше.

В 4 выпуске проекта "Холостячка", который вышел на экраны 8 октября, Злата Огневич побывала на ... сказочных свиданиях.

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Свидание Златы Огневич с Александром

С полицейским "Холостячка" не виделась целую неделю, так как он был вынужден вернуться в Кременчуг для выполнения особого задания. Его не было на церемонии роз, поэтому в видеосообщении он пригласил Злату на индивидуальное свидание. Александр решил наглядно показал ей свою работу.

Сначала певице показалось, что они удалились. Однако, как только мужчина стал демонстрировать приемы самообороны, дистанция между ними сократилась. Злата Огневич открылась полицейскому – рассказала, как два года назад возле подъезда на нее напал фанат.

Позже "Холостячка" и Александр взялись за патрулирование города. Им поступил вызов – задержание в ресторане, конечно же, бутафорское. Благодаря этой постановке главная героиня поняла, что не смогла бы привыкнуть к такой работе избранника.

Я буду жить в постоянном страхе. Мне будет сложно удерживать это морально. Я бы не хотела таких отношений,

– неожиданно заявила Злата Огневич.

В завершение динамического дня Александр устроил романтический ужин. Он подготовился – распечатал фото Златы из социальных сетей, чтобы лучше понять ее эмоции. Их общение показалось душевным – "Холостячка" призналась, что соскучилась, и вручила бутоньерку!

Свидание Златы Огневич с Александром / Фото с инстаграму проекту "Холостячка"

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Свидание "Холостячки" с Романом и Васко

В 4 выпуска Злата Огневич пригласила на парное свидание психолога Романа и теннисиста Васко. Втроем они отправились в театр теней, где для них придумали драматическую постановку. По сюжету, пара пришла на ужин в ресторан. Поскольку мужчина постоянно отвлекался на работу, его девушка познакомилась с музыкантом. На роль карьериста Злата выбрала Васко, а Роман превратился в романтика.

Теннисист всячески проявлял инициативу, однако "химия" у Златы возникала с Романом.

С Ромой мне было комфортнее танцевать, чем Васко. Он мне нравится,

– призналась "Холостячка".



Васко и Роман на парном свидании со Златой Огневич / Фото СТБ



Васко и Роман на парном свидании со Златой Огневич / Фото СТБ

За ужином главная героиня узнала о семейной драме Романа. Тет-а-тет он поделился, что, когда ему было год, мама оказалась в инвалидной коляске. Так, его воспитывали отец и мачеха. Эта история тронула Злату Огневич, однако участник "Холостячки" показался ей нерешительным.

На индивидуальном общении Васко прочитал стихотворение, которое написал специально для певицы. Он также признался, что ради нее готов переехать в Киев.

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Свидание Златы Огневич с Богданом и Максом

Эта встреча должна быть индивидуальной – только с Богданом. Однако благодаря видеообращению Макс получил возможность присоединиться к любому свиданию. Конечно же, он не упустил свой шанс. Злату Огневич это приятно поразило.



Богдан и Максим на свидании со Златой Огневич / Фото из инстаграма проекта "Холостячка"

Втроем они покатались на гидрофойлах. Первым компании "Холостячке" составил Максим. Он проявил себя как настоящий мужчина – отдал свою доску, когда девушка свалилась в воду. Тогда как Богдан проигнорировал звезду в момент паники – пролетел мимо на гидрофойле.

Далее Максим пригласил Злату на индивидуальное общение, где накормил экзотическими фруктами. Вместе они отвечали на личные вопросы, которые их сблизили.

Атмосфера на свидании была напряженной. Богдан признался, что его раздражает конкуренция на проект и лицемерие, в частности Романа Свечкоренко. А вот Макс толерантно отзывался об участниках.

Вечеринка в кабаре

В итоге, Злата Огневич, а. По ее мнению, мужчина сконцентрирован на себе, а не на ней.

В начале недели "Холостячка" пригласила участников на вечеринку в стиле кабаре, на которой они должны продемонстрировать свои таланты. Все началось с представления театра теней, которую Злата показала с Васко и Романом. В завершение постановки она вручила обещанную бутоньерку, которая досталась Роману.

Вечеринка в кабаре / Фото СТБ

Андрей Хветкевич проявил себя первым – устроил Злате Огневич сеанс с картами таро;

Следующими на сцену вышли Александр Борзенко и Дмитрий Шевченко с экстремальной постановкой, как из боевика.

Андрей Задворный подготовил стендап – посмеялся над Златой и конкурентами (больше всего досталось Александру Борзенко).

Олег Плахотнюк превратился в Элвиса Пресли.

Роман Васильев спел со Златой Огневич ее песню "Солодка кара".

Максим Тарапата заговорил по-китайски и написал романтический иероглиф.

Винченцо Дулепа подтягивался на турниках.

Влад Ясько стал Джимом Керри из фильма "Маска". Более того, он нарисовал портрет "Холостячки", который поразил как ее, так и других участников. Эффектным номером он заслужил индивидуальное общение со Златой.



Злата Огневич и Влад на вечеринке в кабаре / Фото из инстаграма проекта "Холостячка" СТБ

В завершение Злата Огневич показала горячий танец. Ее сексуальность ошарашила всех мужчин.

А "Холостячке" больше всего понравилась "прожарка" от Андрея Задворного. Именно он получил бутоньерку и шанс организовать индивидуальное свидание.

Горячий танец Златы Огневич на вечеринке в кабаре / Фото СТБ

Горячий танец Златы Огневич на вечеринке в кабаре / Фото СТБ

Церемония роз

В течение 4 выпуска "Холостячка" вручила бутоньерки нескольким участникам – Александру, Максиму, Роману и Андрею. Этой четверке не пришлось нервничать на церемонии роз.

Роковой она стала для Васко Младенова. Именно с ним Злата Огневич попрощалась навсегда. Так, борьбу за ее сердце продолжили 10 мужчин.