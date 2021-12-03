"Холостячка" 2 сезон: соглашаетесь ли вы с результатами финала

3 декабря состоялся финал 2 сезона шоу "Холостячка". Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. А вы согласны с таким выбором девушки?

Финал "Холостячки" был эмоциональным и непредсказуемым. Каждый из участников стремился стать избранником Златы Огневич. Мужчины строили с ней отношения в течение трех месяцев, мечтали о семье, общем будущем после шоу. Но только одному участнику Злата могла ответить взаимностью.

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Выбор в финале был очень трудным для Златы. Она не хотела делать больно ни одному из мужчин, однако вынуждена была попрощаться с двумя. В начале 12 выпуска шоу покинул Роман Свечкоренко, а в финале "Холостячка" не смогла ответить "да" Дмитрию Шевченко.

Поэтому избранником Златы Огневич стал Андрей Задворный!