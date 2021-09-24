"Холостячка" 2 сезон: какие свидания устроят для Златы Огневич во 2 выпуске

На первой вечеринке проекта "Холостячка" Злата Огневич дала шанс 16 мужчинам. В эту пятницу, 24 сентября, телезрители станут свидетелями первых невероятных свиданий 2 сезона. Какими они будут, узнавайте дальше.

Если в первом эпизоде романтического реалити "Холостячка" участники теряли дар речи перед главной героиней Златой Огневич, то во 2 выпуске будут бороться за ее внимание и привязанность. Правда, такой шанс достанется не всем претендентам на сердце звезды.

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В 1 выпуске "Холостячки" красавица авансом взяла в проект Дмитрия Шевченко из Львова. Она позволила ему устроить первое свидание сезона и проявить себя по максимуму. Однако неизвестно, воспользуется ли бизнесмен этой возможностью.



Злата Огневич и Дмитрий Шевченко на "Холостячке" / Фото СТБ

Судя по анонсу, на Злату Огневич ждет индивидуальная встреча с заботливым Александром Борзенко. Однако неизвестно, кому из мужчин – полицейскому или Дмитрию Шевченко – удастся воплотить детскую мечту "Холостячки".

Ради таких эмоций стоит жить,

– заявила певица после этого свидания.

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Кроме того, Злата Огневич появится в доме участников. С завязанными глазами она будет знакомиться ближе с каждым из них, полагаясь лишь на прикосновения и внутренние ощущения. Как анонсировали продюсеры, во время этого испытания один из мужчин откровенно разочарует главную героиню.

Во 2 выпуске трое претендентов на сердце "Холостячки" отправятся на групповое свидание, на котором им якобы придется раздеваться. Как будет на самом деле узнаем 24 сентября в 19:00.