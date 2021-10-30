"Холостячка" 2 сезон 7 выпуск: кто навсегда покинул проект

В предыдущем выпуске "Холостячка" Злата Огневич попрощалась сразу с тремя участниками. После горячей недели в Одессе проект покинул всего один мужчина, с которым певица не видит будущего. Кто не смог влюбить в себя главную героиню, читайте дальше.

На романтическом шоу "Холостячка" 35-летняя артистка ищет мужчину, с которым могла бы построить крепкую семью и родить детей. К сожалению, под эти критерии не подпадает Роман Васильев.

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По словам Златы Огневич, мужчина хочет быть идеальным и ждет идеальности от других. В этом она убедилась во время свидания на лошадях, когда он заставлял ее сесть в седло несмотря на безумный страх.

Я совсем неидеальна и никогда такой не буду. Прости, у меня нет для тебя розы. Ты сегодня едешь домой,

– заявила "Холостячка".

Экс-участник "Холостячки" Роман Васильев / Фото СТБ

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Так, борьбу за сердце Златы Огневич продолжили всего пять мужчин – Максим, Дмитрий, Олег, Андрей Задворный и Андрей Хветкевич. Все они остаются в Одессе еще на одну неделю.

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