"Холостячка" 2 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу
Источник:24 канал
В 6 выпуске 2 сезона "Холостячки" за сердце главной героини боролись 9 мужчин. Они подготовили для Златы Огневич романтические, эмоциональные свидания, однако не все смогли покорить ее этим. Девушка решила попрощаться с 3 участниками.
Каждую неделю миллионы зрителей вместе со Златой и участниками переживают каждый момент на реалити-шоу. Все стремятся узнать, кому "Холостячка" вручит заветную бутоньерку, а кто поедет домой и потеряет шанс построить отношения.
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В 6 выпуске первым покинул шоу Влад Ясько. Он стал одним из участников, которые прошли проверку на полиграфе, однако отвечал на вопросы очень неоднозначно, в его словах была ложь. Злата не захотела тратить время его и свое, поэтому отпустила навсегда.
Влад Ясько покинул "Холостячку" / Фото из инстаграма шоу
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Во время церемонии роз "Холостячка" попрощалась с Винченцо Дулепой. Мужчина постоянно говорит о влюбленности, но Злата не почувствовала этого: "В его словах много актерской игры и мало искренности".
Винченцо Дулепа покинул "Холостячку" / Фото из инстаграма шоу
Роман Свечкоренко покинул "Холостячку" / Фото из инстаграма шоу