Холостячка 2 сезон 5 выпуск: свидание на Кипре и первые поцелуи сезона

В пятницу, 15 октября, на экраны вышел пятый выпуск 2 сезона шоу "Холостячка". В нем роскошная Злата Огневич сблизилась с несколькими претендентами на свое сердце. О романтических свиданиях на Кипре и первых поцелуях сезона читайте ниже.

С каждой неделей мужчин на проекте "Холостячка" остается все меньше, поэтому их встречи с главной героиней становятся все горячее. На Кипре для Златы Огневич по-новому открылись три участника, а с двумя из них она поцеловалась!

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Турнир за свидание с "Холостячкой"

В начале 5 выпуска Злата Огневич решила проверить, как мужчины сочетают силу с интеллектом. 10 претендентов на ее сердце разделились на две группы. В первой лучше всего себя проявили чемпион по фридайвингу Андрей Хветкевич и предприниматель Максим Тарапата, которому "Холостячка" отдала бутоньерку.

Во второй группе, по мнению певицы, собрались все атлеты проекта. Самым быстрым из них стал Дмитрий Шевченко.

Главные призы – свидание со Златой на Кипре – достались Андрею Задворному и Дмитрию Шевченко, а шанс на индивидуальную встречу получил Александр Борзенко.



Образ Златы Огневич на турнире / Фото СТБ



Участники "Холостячки" на турнире / Фото СТБ

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Свидание с Александром на Кипре

Мужественный полицейский предложил Злате Огневич активное свидание в ущелье с водопадом. Он умышленно спланировал встречу так, чтобы время от времени носить ее на руках. На удивление, Александр сделал множество удачных кадров, звезду впечатлил его талант фотографа.

Индивидуальное свидание они продолжили в аутентичном поселке. Местная жительница научила их готовить чурчхелу – одну из любимых сладостей Златы. После кулинарного эксперимента пару ждал романтический ужин и чувственный танец под живую музыку.



Злата Огневич на свидании с Александром / Фото СТБ

"Холостячка" подготовила полицейскому ответ на "допрос" с фото – распечатала фотографии из социальных сетей, чтобы узнать о его прошлом. На этом свидании певица сделала вывод, что Саша убегает от проблем и не умеет принимать поражения. Кроме того, она в очередной раз убедилась, что его опасная работа отражается на отношениях.

Парное свидание с Дмитрием и Андреем на Кипре

, Злата Огневич приняла решение не вручать бутоньерки на свиданиях, а ждать церемонию роз. Так, Александр не получил розу.

Для мужчин Злата Огневич подготовила свидание на ферме с ослами. Там их ждало новое соревнование на скорость и выдержку:

нарвать для "Холостячки" букет цветов;

взаимодействовать с ослами – надеть седло и верхом перегнать соперника;

приготовить традиционное блюдо Кипра – купепки;

выучить традиционный танец Кипра с ситом и стаканом.

Участники "Холостячки" получили одинаковое количество баллов, поэтому оба продолжили свидание с певицей на романтическом ужине у моря. Так, Злата Огневич узнала, что Дмитрий более хозяйственный – готов готовить и помогать в быту.

На тет-а-тете Дмитрий признался, что ревнует Злату Огневич к конкурентам, и показал свою слабость – открылся. "Холостячка" поддалась эмоциям и поцеловала мужчину. Так, состоялся первый поцелуй сезона!



Поцелуй Златы Огневич и Дмитрия Шевченко / Фото СТБ

В то же время Андрей рассказал об отношениях, которые были у него после развода с женой. С экс-девушкой они даже сделали парные татуировки. Однако участник реабилитировался – признался в чувствах к Злате Огневич. Он не сдержался и сладко поцеловал певицу.



Поцелуй Златы Огневич и Андрея Задворного / Фото СТБ

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Спонтанное свидание с Романом

На ужине с Дмитрием и Андреем Злате Огневич передали записку с приглашением на свидание на Кипре. Как выяснилось, смельчаком оказался Роман Васильев. Он предложил ей заняться снорклингом – плаванием под водой с маской и дыхательной трубкой. К сожалению, им удалось увидеть только водоросли, никаких рыб.

На индивидуальном свидании стоматолог прокомментировал заявление "Холостячки" о его идеальности. Он заверил, что не хочет быть правильным для всех – только для семьи и близких.

После снорклинга пара попробовала флайборд. Чтобы Злата чувствовала себя увереннее, первым на экстремальное развлечение решился Роман. Мужчине удалось ее вдохновить. Не сразу, но "Холостячке" удалось стать на флайборд.



Злата Огневич на свидании с Романом / Фото СТБ

Романтическая встреча Златы и Романа завершилась ужином, за которым они обсудили предыдущие отношения и детство. Стоматолог подарил ей новую подвеску, пригласил искупаться в бассейне и едва не поцеловал.

Тест от Златы Огневич

"Холостячка" решила выяснить, с кем из мужчин у нее схожие приоритеты.

Андрей Хветкевич посвящает работе всего 10% собственного времени, тогда как Александр Борзенко – 55%.

Больше всего времени Злате Огневич готов уделять 25-летний Влад Ясько – 33%, меньше всего же – Андрей Хветкевич (17%)

Церемония роз

На церемонии роз Злата вручила 8 бутоньерок, поскольку свою розу Максим забрал после первого испытания 5 выпуска. Шоу "Холостячка" навсегда покинул один из фаворитов – Александр Борзенко. Так, путь на проекте продолжили 9 участников.



Злата Огневич на церемонии роз / Фото СТБ