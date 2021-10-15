"Холостячка" 2 сезон 5 выпуск: кто выбыл из реалити-шоу

Последние пять недель Злата Огневич строит отношения под прицелом камер. За ее историей на шоу "Холостячка" наблюдают миллионы телезрителей. В пятницу, 15 октября, они стали свидетелями драматического прощания. Имя мужчины, которого певица отправила домой, раскрываем ниже.

35-летняя Злата Огневич все ближе знакомится с участниками 2 сезона проекта "Холостячка", поэтому каждая церемония роз напряженней предыдущей. В 5 выпуске бутоньерку не получил Александр Борзенко.

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Накануне полицейский поставил Григорию Решетнику ультиматум – либо ему возвращают телефон, либо он оставляет проект.

Злата Огневич удивилась, что мужчина готов так легко отказаться от нее. Более того, она осознала, что Александр будет диктатором в отношениях, ведь не хочет идти на компромиссы.

"Холостячка" решила, что не имеет права лишать мужчину самого главного – работы. Так, она отпустила первого из фаворитов.



Экс-участник "Холостячки" Александр Борзенко / Фото СТБ

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