Хочется плакать, – жена Павлика пожаловалась на отдых с 3-месячным сыном

Виктор Павлик с женой и младшим сыном улетел в Турцию. Это первая зарубежная поездка звездной семьи в полном составе. Однако Катя Репяхова уже успела пожалеть об отпуске, ведь малыш постоянно плачет.

Сразу после родов жена Виктора Павлика активно путешествовала по Украине с крошечным сыном. Если к поездкам в автомобиле Михасик привык, то перелет самолетом стал для него огромным стрессом. В Турции родители никак не могли его успокоить и уложить спать.

Не пропустите Виктор Павлик с женой и сыном отдыхает в Турции: фото из отпуска

"У Михаила сбился режим. У него сколько впечатлений, сколько эмоций, в самолете сном и не пахло, у него разбегались глаза. Сейчас он очень плохо спит, максимум полчаса", – жаловалась Екатерина Репяхова после прилета.

На утро следующего дня ситуация не изменилась – сын Павлика и дальше плакал. Не помогла даже прогулка возле моря. У молодой мамы едва не опустились руки.

Мне просто хочется плакать. Мне не хочется ни отдыха, ничего. Если бы я знала, что так будет, я бы лучше по Чавдар (улица Елизаветы Чавдар в Киеве – ред. Showbiz 24) гуляла бы с коляской, где он спокойно спит,

– заявила блогерка.

По совету подписчиков Екатерина Репяхова отложила коляску и взяла 3-месячного сына в рюкзак для новорожденных. К счастью, Михасик успокоился и заснул на пляже.

Жена Павлика об отдыхе с 3-месячным сыном / Видео с инстаграма Кати Репяховой