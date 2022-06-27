Хочет быть на передовой: почему Надежда Матвеева не отговорила единственного сына идти в ВСУ

У телеведущей Надежды Матвеевой один сын – Владислав, которому 25 лет. В первые дни полномасштабной войны он поехал в военкомат и был готов идти на передовую, но ждет своей волны мобилизации.

53-летняя Надежда Матвеева вспомнила, что в начале войны ее сын Влад и младший на 20 лет бойфренд хотели идти в терроборону Киева, но все места уже были заняты. Так что единственный ребенок выдал звездной маме: "Я хочу быть на передовой в ВСУ".

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Сын Надежды Матвеевой хочет добровольцем на фронт

Медлить с этим парень не стал. Он поехал в город Кременчуг Полтавской области и пришел с документами в военкомат.

Для того чтобы зарегистрироваться в военкомате, поехал туда, где он прописан, в Кременчуг, но четвертая волна... Я такая: "Да, с одной стороны я хочу, чтобы все были живы, а с другой стороны я понимаю, что все взрослые",

– поделилась эмоциями Надежда Матвеева.

Она призналась, что отговаривать Влада не стала, потому что: "Все сыны. Это война".

Как для Надежды Матвеевой началась война

– призыв мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих боевого опыта, но подлежащих мобилизации – не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья. Они могут быть вовлечены в военные формирования при условии наиболее критического сценария развития войны.

О войне телеведущая узнала от любимого, который разбудил ее фразой "началось".

Мы живем в том районе, где было все слышно, и можно было увидеть первые взрывы недалеко от Вышгорода. На следующее утро там уже падали вертолеты,

– ошарашила знаменитость.

"Мне кажется, что в первые минуты я была какая-то собранная. Я не начала плакать… Был ступор, я не могла поверить, что может что-то происходить, что может быть война. Какая-то детская позиция, но я просто машинально продолжила делать те дела, которые делаю утром. Я сделала кофе, я знаю, что у меня собака, я должна ее выгуливать. Я пошла гулять с собакой", – вспомнила Надежда Матвеева утро 24 февраля.