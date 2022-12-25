Хватило пяти фондам: Хлывнюк поразил суммой, которую Pink Floyd собрала на "Червоній калині"

В апреле британская группа Pink Floyd выпустила трек Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хлывнюка. За девять месяцев на песне удалось заработать 450 тысяч фунтов стерлингов на помощь Украине, но рокеры несколько округлили эту впечатляющую сумму.

Вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мэйсон доложили еще 50 тысяч к сумме, собранной на треке Hey, Hey, Rise Up, где звучит неофициальный гимн современной Украины "Ой, у лузі червона калина". Так, полмиллиона фунтов стерлингов получили украинские парамедики и благотворительные фонды.

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Хлывнюк и Pink Floyd собрали полмиллиона фунтов для Украины

На сегодня команда Pink Floyd с песней вместе со мной "Червона калина", а в английском варианте она называется Hey, Hey, Rise Up, собрала 450 тысяч фунтов стерлингов. Господин Дэвид Гилмор и Ник Мейсон добавили денег и сделали из этого полмиллиона фунтов стерлингов, которые будут распределены уже сейчас,

– сообщил Андрей Хлывнюк.

Все 500 тысяч фунтов стерлингов лидер "Бумбокса" решил распределить между пятью благотворительными организациями – "Госпитальеры", HARP project, "Восток SOS", "Киев Волонтерский" и "Левый берег".

"Спасибо огромное группе Pink Floyd за это сотрудничество. Спасибо за то, что вы делаете для помощи Украине в такое сверхсложное время. Вместе победим. Слава Украине", – добавил Хливнюк.

Напомним, в марте Андрей Хлывнюк попал под минометные обстрелы и получил ранения. Из его щеки достали осколок, который чудом не задел глаз. В больнице к нему позвонил лидер Pink Floyd Дэвид Гилмор. Тогда фронтмен "Бумбокса" заявил, что они "громко и на весь мир" поддержат Украину.

Так и случилось – в начале апреля вышел трек Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хливнюка "Ой у лузі червона калина". Он взорвал iTunes и возглавил топ 100 самых скачиваемых песен в Великобритании, обойдя даже хиты Эда Ширана и Гарри Стайлса. Все средства от прослушиваний Pink Floyd обещал направить на гуманитарную помощь украинцам и сдержал слово.