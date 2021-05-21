Семейство Кардашян-Дженнер не стесняется публиковать в социальных сетях снимки с эротических фотосессий. И их поклонники неоднократно делают им комплименты и только рады наблюдать за безупречными телами звезд.

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Пикантное фото Хлои Кардашян

Звезда реалити-шоу и одна из сестер-Кардашян Хлои опубликовала новое фото на своей странице в инстаграме. Она сделала селфи перед зеркалом на свой смартфон, соблазнительно позируя на камеру.

Хлои Кардашян примерила откровенный купальник цвета хаки на тонких бретелях. Бикини удачно подчеркивало прелести светской львицы – ее пышную грудь и подтянутый живот. Звезда дополнила сексуальный образ золотым браслетом на руке.

Хлои распустила русые волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала роскошный макияж. Знаменитость подчеркнула глаза нюдовыми и блестящими тенями, а губы накрасила розовой помадой.



Хлои Кардашян / Фото из инстаграма Хлои Кардашян