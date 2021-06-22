Хлои Кардашьян снова разошлась с Тристаном Томпсоном после очередной измены, – СМИ

Светская львица Хлои Кардашьян после года отношений с баскетболистом Тристаном Томпсоном вновь завершила роман. Причиной вроде бы стала ночь мужчины, проведенная с другими тремя женщинами. Хлои и Тристан пока не комментируют разрыв.
Это уже не первый досадный случай в отношениях Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона. У пары был роман и даже вместе они ожидали появления дочери Тру, но за несколько дней до родов женщина узнала об измене своего любимого и у нее даже из-за этого произошли преждевременные роды.
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Со временем она все ему простила ради дочери и пыталась работать с мужем над их отношениями. Но счастью, похоже, снова пришел конец.
Тристан тусовался с Дрейком, Дидди и Крисом Брауном большую часть ночи. Его видели с несколькими девушками, а потом он вошел с тремя в отдельную комнату. Казалось, он был в отличном настроении и ему хотелось вечеринки. Он пил и гулял до раннего утра,
– рассказал источник в издании E! News.
По словам очевидцев, во время вечеринки спортсмен неоднократно говорил, что он холост. Хлои уже якобы узнала об этом.
"Они работали над слухами о предательстве в течение последних двух недель, но Хлои сказала Тристану, что он потерял все ее доверие, и отношения не могут быть восстановлены. Хлои действительно пыталась, но в конечном итоге почувствовала себя преданной, – добавил инсайдер.
Что известно о романе Хлои и Тристана
- Хлои Кардашьян начала встречаться с баскетболистом в 2016 году. От него она забеременела, но на 9-м месяце беременности узнала о его изменах.
- Тогда мать первенца решила дать второй шанс любимому и не стала разрывать отношения. Но уже скоро муж во второй раз изменил с подругой Кайли Дженнер (сестры Хлои) – Джордин Вудс. Поэтому женщина полностью порвала отношения.
- Она продолжала приглашать Тристана на семейные праздники ради дочери, но летом 2020 года дала мужу новый шанс. Также она засветила на фотографиях роскошное обручальное кольцо и дала повод для слухов о свадьбе с Тристаном.
- Хлои также признавалась, что хотела бы снова родить ребенка от своего бойфренда.