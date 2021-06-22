Хлои Кардашьян снова разошлась с Тристаном Томпсоном после очередной измены, – СМИ

Светская львица Хлои Кардашьян после года отношений с баскетболистом Тристаном Томпсоном вновь завершила роман. Причиной вроде бы стала ночь мужчины, проведенная с другими тремя женщинами. Хлои и Тристан пока не комментируют разрыв.

Это уже не первый досадный случай в отношениях Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона. У пары был роман и даже вместе они ожидали появления дочери Тру, но за несколько дней до родов женщина узнала об измене своего любимого и у нее даже из-за этого произошли преждевременные роды.

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Со временем она все ему простила ради дочери и пыталась работать с мужем над их отношениями. Но счастью, похоже, снова пришел конец.

Тристан тусовался с Дрейком, Дидди и Крисом Брауном большую часть ночи. Его видели с несколькими девушками, а потом он вошел с тремя в отдельную комнату. Казалось, он был в отличном настроении и ему хотелось вечеринки. Он пил и гулял до раннего утра,

– рассказал источник в издании E! News.

По словам очевидцев, во время вечеринки спортсмен неоднократно говорил, что он холост. Хлои уже якобы узнала об этом.

"Они работали над слухами о предательстве в течение последних двух недель, но Хлои сказала Тристану, что он потерял все ее доверие, и отношения не могут быть восстановлены. Хлои действительно пыталась, но в конечном итоге почувствовала себя преданной, – добавил инсайдер.

Что известно о романе Хлои и Тристана