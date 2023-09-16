После 27 лет брака: голливудский актер Хью Джекман разводиться с женой

На днях сеть шокировала новость о разрыве одной из любимых пар Голливуда: звезды фильма "Люди Икс" Хью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс. Пара прожила в браке 27 лет.

Однако на днях они сделали совместное заявление о разводе. Звездная пара поделилась, что сейчас их пути разошлись. Поэтому они решили расстаться, чтобы продолжить индивидуальный рост каждого.

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Хью Джекман расстается с Деборрой-Ли Фернесс

Актер вместе с женой отметили, что почти 30 лет прожили в счастливом браке, но разрыв для них обоих сейчас будет лучшим решением.

Мы были благословлены прожить почти 3 десятилетия вместе, как муж и жена, в великолепном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить наш индивидуальный рост,

– заявили звездные супруги.

Пара отметила, что пока это единственное заявление, которое каждый из них сделал.

Они подытожили: "Наша семья была и всегда будет самым высоким приоритетом. Мы начинаем эту следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к частной жизни, поскольку наша семья переживает этот переходный период в жизни".



Хью Джекман с женой / Фото из инстаграмма актера

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