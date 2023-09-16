После 27 лет брака: голливудский актер Хью Джекман разводиться с женой
Источник:People
На днях сеть шокировала новость о разрыве одной из любимых пар Голливуда: звезды фильма "Люди Икс" Хью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс. Пара прожила в браке 27 лет.
Однако на днях они сделали совместное заявление о разводе. Звездная пара поделилась, что сейчас их пути разошлись. Поэтому они решили расстаться, чтобы продолжить индивидуальный рост каждого.
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Хью Джекман расстается с Деборрой-Ли Фернесс
Актер вместе с женой отметили, что почти 30 лет прожили в счастливом браке, но разрыв для них обоих сейчас будет лучшим решением.
Мы были благословлены прожить почти 3 десятилетия вместе, как муж и жена, в великолепном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить наш индивидуальный рост,
– заявили звездные супруги.
Пара отметила, что пока это единственное заявление, которое каждый из них сделал.
Они подытожили: "Наша семья была и всегда будет самым высоким приоритетом. Мы начинаем эту следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к частной жизни, поскольку наша семья переживает этот переходный период в жизни".
Хью Джекман с женой / Фото из инстаграмма актера
Что известно об отношениях Хью Джекмана и Деборри-Ли Фернесс: главное
- Любовь зародилась во время случайной встречи двух актеров на съемочной площадке известного австралийского сериала "Корелли". Тогда 26-летний Джекман играл роль осужденного в колонии, у которого начался роман с психологом, которую сыграла 39-летняя Деборра-Ли. Несмотря на то, что сначала женщина не очень хотела вступать в отношения с мужчиной, младше ее на 13 лет, все же Джекману удалось покорить ее сердце. И уже через два года звездная пара сыграла свадьбу.
- Супруги очень хотели детей, однако у Фернесс было несколько выкидышей. Потом пара решила усыновить ребенка. В мае 2000 года пара усыновила мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005 году девочку Аву Эллиот.
- Следует отметить, что в 2017 году в СМИ начала появляться информация о том, что Хью Джекман планирует развестись со своей женой. Однако австралийский актер положил конец всем слухам во время прямого эфира, искренне признавшись в любви своей жене.