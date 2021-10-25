Хит Wellboy "Вишні" набрал миллион на ютубе за два дня: курьезная реакция артиста

В пятницу, 22 октября, автор хита "Гуси" Wellboy выпустил новую песню. Зажигательный трек получил название "Вишні" и сразу понравился слушателям. Всего за два дня клип на композицию набрал 1 миллион просмотров на ютубе.

После вирусного трека "Гуси" Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) вновь покорил музыкальные платформы. Его яркую видеоработу на песню "Вишні" посмотрели более 1 миллиона раз. Более того, клип на 6 месте в трендах украинского ютуба и продолжает приобретать популярность.

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Похоже, 21-летний артист не ожидал такого бешеного успеха. В инстаграм-профиле он поздравил себя с очередным миллионом и еще раз подчеркнул, что он простой парень, на которого свалилась невероятная любовь публики.

На ютубе миллион, на ютубе миллион, на ютубе миллион, а меня зовут Антон, а я простой пацик Антон,

– спел счастливый Wellboy.

Отметим, Wellboy участвовал в 10 сезоне шоу "Х-фактор" под наставничеством тренера Насти Каменских. Он дошел до финала, однако не смог удержаться в украинском шоу-бизе.

Впоследствии музыкальный продюсер Юрий Барабаш взял артиста под свое крыло. В июне Wellboy представил трек "Гуси", который набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Так, о талантливом парне из села Грунь, что на Сумщине, заговорила вся Украина.

Wellboy – Вишні: смотреть видео онлайн