В Херсон за енотом приходили, – Катя Осадчая отреагировала на кражу животного россиянами
Источник:Катя Осадчая
Россияне похвастались тем, что похитили животных из Херсонского зоопарка. Катя Осадчая отреагировала и заверила, что даже своего енота украинцы вернут.
Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на похищение енота из херсонского зоопарка. Мародерство россиян достигло такого уровня, что они непонятно для чего воруют животных.
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Катя Осадчая о похищении енота
Ведущая предположила, что русские солдаты, не понимающие, зачем пришли на украинскую землю, оккупировали Херсон только для того, чтобы украсть енота. Но добавила, что даже своих животных мы вернем.
Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует. А енота своего мы также вернем,
– заметила звезда.
Подробнее о похищении животных
- Убегая с правого берега Днепра, россияне вывезли из херсонского зоопарка семь енотов, двух волчиц, ламу, ослицу, павлинов, цесарок и фазанов. На видео, которым похвастались оккупанты, виден Олег Зубков, коллаборант и владелец крымского зоопарка.
- В ролике видно, как одно из животных сопротивляется и цепляется лапками за решетку, и даже кусает нападающего. Но российская блоггерша Анна Долгарева заявила, что издевательство над енотом – "единственная хорошая новость" из Херсонского направления.
- Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что захватчики вывезли во временно оккупированный Крым более половины коллекции зоопарка в Херсоне. По его словам, это приказ российского командования.