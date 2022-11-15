Арсен Мирзоян спел "Червону калину" в центре Херсона: трогательные фото и видео с горожанами
Источник:Арсен Мирзоян
Еще один украинский артист приехал в освобожденный Херсон. Это Арсен Мирзоян – он встретился с жителями города и спел для них песни.
Украинские знаменитости посещают жителей освобожденного Херсона. Туда приехал музыкант Арсен Мирзоян вместе с другими военными и волонтерами.
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Арсен Мирзоян в Херсоне
Певец приехал в центр города и выступил на площади Свободы. Он спел для жителей города свою композицию "Моя країна". Когда Мирзоян исполнял "Ой у лузі червона калина", ему активно подпевали горожане.
Арсен Мирзоян в Херсоне / Фото из фейсбука артиста
Также Арсен Мирзоян фотографировался с херсонцами и раздавал автографы на флагах.
Херсон – Украина! Эмоциональное состояние, ни с чем не сравнить! Настоящее "Место счастливых людей". Но в этих слезах радости чувствуешь, что его цена мечтательна. Эмоции первых впечатлений мешают подбирать слова. Честь и Слава Вооруженным Силам Украины!
– поделился артист.
Арсен Мирзоян спел "Червону калину": видео
Кто из звезд был в Херсоне
- Военный и ведущий Даниэль Салем вошел в Херсон в день освобождения вместе с собратьями. Он показал и рассказал, как их встречали люди – с вкусной едой и поцелуями.
- Впоследствии фото из освобожденного города показал Дмитрий Комаров. Впрочем, 14 ноября он попал под обстрел – это произошло через два часа после того, как в Херсоне прошла пресс-конференция Зеленского.
Стихотворение Арсена Мирзояна об Херсоне
Жовто-блакитний на плечі
Бо саме він моя віра в тебе
Самий омріяний вечір
Листопад одинадцяте.
Вбиті сталеві собаки навкруги
І в капонірах земля
Хаймарс малює в блакить білі смуги.
Стогнуть Херсонські поля.
Янголи кольору хакі на площі
І жовтий скотч наче німб
Волю святу випромінюють очі
Воіни світла війні.
Посмішки щастя, обійми і сльози
Борщ, пиріжки і пісні
Знову дівчата плетуть свої коси,
Наче це все уві сні
Жовто-блакитний на плечі
Бо саме він моя віра в тебе
Самий омріяний вечір
Листопад одинадцяте.