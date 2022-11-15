Арсен Мирзоян спел "Червону калину" в центре Херсона: трогательные фото и видео с горожанами

Еще один украинский артист приехал в освобожденный Херсон. Это Арсен Мирзоян – он встретился с жителями города и спел для них песни.

Украинские знаменитости посещают жителей освобожденного Херсона. Туда приехал музыкант Арсен Мирзоян вместе с другими военными и волонтерами.

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Арсен Мирзоян в Херсоне

Певец приехал в центр города и выступил на площади Свободы. Он спел для жителей города свою композицию "Моя країна". Когда Мирзоян исполнял "Ой у лузі червона калина", ему активно подпевали горожане.

Арсен Мирзоян в Херсоне / Фото из фейсбука артиста

Также Арсен Мирзоян фотографировался с херсонцами и раздавал автографы на флагах.

Херсон – Украина! Эмоциональное состояние, ни с чем не сравнить! Настоящее "Место счастливых людей". Но в этих слезах радости чувствуешь, что его цена мечтательна. Эмоции первых впечатлений мешают подбирать слова. Честь и Слава Вооруженным Силам Украины!

– поделился артист.

Арсен Мирзоян спел "Червону калину": видео

Кто из звезд был в Херсоне

Военный и ведущий Даниэль Салем вошел в Херсон в день освобождения вместе с собратьями. Он показал и рассказал, как их встречали люди – с вкусной едой и поцелуями.

вошел в Херсон в день освобождения вместе с собратьями. Он показал и рассказал, как их встречали люди – с вкусной едой и поцелуями. Впоследствии фото из освобожденного города показал Дмитрий Комаров. Впрочем, 14 ноября он попал под обстрел – это произошло через два часа после того, как в Херсоне прошла пресс-конференция Зеленского.

Стихотворение Арсена Мирзояна об Херсоне

Жовто-блакитний на плечі

Бо саме він моя віра в тебе

Самий омріяний вечір

Листопад одинадцяте.

Вбиті сталеві собаки навкруги

І в капонірах земля

Хаймарс малює в блакить білі смуги.

Стогнуть Херсонські поля.

Янголи кольору хакі на площі

І жовтий скотч наче німб

Волю святу випромінюють очі

Воіни світла війні.

Посмішки щастя, обійми і сльози

Борщ, пиріжки і пісні

Знову дівчата плетуть свої коси,

Наче це все уві сні

Жовто-блакитний на плечі

Бо саме він моя віра в тебе

Самий омріяний вечір

Листопад одинадцяте.