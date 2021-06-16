Хейли Бибер показала ягодицы в купальнике: горячее фото

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли завела сеть провокационным фото. Она обнародовала черно-белый кадр, на котором предстала перед камерой, полностью обнажив аппетитные ягодицы.

Американская модель не стесняется демонстрировать обнаженное тело более 35-миллионной аудитории подписчиков в инстаграме. Знаменитость часто публикует сексуальные кадры, которыми будоражит сеть.

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На днях звезда опубликовала горячую черно-белую фотографию. Хейли сфотографировалась, принимая летний душ на улице. Она позировала спиной к камере в откровенном купальнике с цветочным принтом, состоящем из бюстгальтера и трусиков с высокой посадкой, которые обнажили упругие ягодицы. Именно аппетитные формы больше всего привлекли внимание поклонников звезды.

Волосы Бибер были мокрыми, а на ее лице не было макияжа. Девушка смело демонстрирует натуральную красоту, в очередной раз доказывая, что женщина может быть безупречной всегда.



Хейли Бибер показала обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Ранее модель показывала, как загорала, лежа на траве в красивом купальнике. Тогда Хейли похвасталась пышной грудью.