В просторной ванной комнате с роскошным интерьером 62-летняя артистка устроила горячую фотосессию. Сексуальности Мадонны можно лишь позавидовать, она ощутима даже через экран. Так, знаменитость подобрала дерзкий кожаный комплект белья и разместилась на полу.

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Полуобнаженная Мадонна делала селфи так, чтобы все внимание фанов привлекала грудь. Бюстгальтер, который едва удерживал прелести, она дополнила многочисленными золотыми колье, с которыми, кажется, не расстается никогда. Певица смогла показать и пышные бедра.

В ванной комнате звезда фотографировалась с роскошным макияжем со стрелками и нежно-розовой помадой на губах. Волосы Мадонна собрала в тугой пучок и дополнила прическу блестящим обручем. Перед ее молодым видом не устояли почти пол миллиона пользователей инстаграма.

"Новая жизнь. Нью-Йорк. Переосмысление", – интригуя написала артистка.



Мадонна в кожаном бюстгальтере / Фото из инстаграма певицы



Мадонна в кожаном бюстгальтере / Фото из инстаграма певицы