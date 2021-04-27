Американская модель Хейли Бибер ограничила для себя пользование социальной сетью инстаграм. В откровенном интервью для издания звезда объяснила, почему приняла такое решение.

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Хейли Бибер о познании себя

Сейчас жена Джастина Бибера пользуется инстаграмом 2 дня в неделю. Все потому, что когда она пользовалась им каждый день, то страдала из-за низкой самооценки и такого же уровня счастья.

Если говорить о социальных сетях, то я определенно прошла через множество сравнений. Сравнивая себя с другими людьми, я думала, что мне тоже надо иметь такое тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Это может быть черная дыра, в которую вы попадете, и это происходит быстро и легко,

– поделилась Хейли Бибер.

Модель добавила, что на самом деле в социальных сетях люди демонстрируют лишь свои лучшие стороны. Не все могут осознать эту реальность: "Вы видите лишь очень небольшую часть того, что этот человек позволяет видеть миру".

Хейли Бибер в один момент поняла, что ей стоит отказаться от инстаграма. Поэтому она меньше смотрит на людей со стороны и посвящает свободное время саморазвитию.

Мне всего 24 года, и я все еще пытаюсь понять, кто я как женщина. Кто я в своей карьере. Кто я как жена. Начать пришлось с того, что я не захожу в инстаграм с понедельника по пятницу,

– призналась знаменитость.



Хейли Бибер для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма модели

Хейли Бибер о любви к себе

Звезда добавила, что когда ей необходимо опубликовать сообщение, то это делает помощник. Зато она пытается все еще полюбить себя и преодолеть чувство неуверенности в себе.

"Люди говорят мне, что я красивая, но это не то, что я вижу и чувствую в определенный момент. Любовь к себе – это непрерывный путь. Он никогда не заканчивается. Я надеюсь, что я буду на нем, даже когда я буду старой. Надеюсь, тогда я полюблю себя", – подчеркнула Хейли Бибер.



Хейли Бибер для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма модели

Напомним, ранее Джастин Бибер рассказывал, что первый год брака с Хейли Бибер был для пары очень тяжелым. Обе звезды имели определенные травмы от предыдущих отношений, а потому не имели доверия друг к другу.