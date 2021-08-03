Хайди Клум празднует годовщину свадьбы в Италии: там она вышла замуж 2 года назад

Немецкая супермодель Хайди Клум вместе со своим мужем решили символически отметить 2 годовщину свадьбы. Они отдыхают на острове Капри, где и поженились.

3 августа 2019 года немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились. Свадебную церемонию они сыграли на итальянском острове Капри, где также провели медовый месяц.

Смотрите также Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отдыхает с семьей на Кипре: фото

Хайди Клум на отдыхе с мужем

Из-за пандемии коронавируса 1 годовщину свадьбы супруги провели в Лос-Анджелесе. Уже в этом году они смогли отправиться в то место, где началась история их семьи. Вместе с влюбленными отдыхают дочь Хайди Хелен и брат-близнец Тома Билл.

Знаменитости проводят время на яхте, катаются на водных мотоциклах, а также часто гуляют по острову и фотографируются возле архитектурных памятников.

Для просмотра фото листайте вправо:

Ранее супермодель показала архивное фото со свадьбы с Томом Каулитцом. "С годовщиной, моя любовь! Капри, 3 августа 2019", – поздравила Хайди любимого.

Что известно о свадьбе Хайди Клум и Тома Каулитца