48-летняя Хайди Клум решилась на смелую выходку. Модель надела футболку сборной Германии по футболу, однако укоротила ее так, чтобы показать все прелести подтянутого тела. Она обрезала ее до длины топа и сняла бюстгальтер. В кадре знаменитость дерзко засветила большую грудь.

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Однако внимание 8 миллионов фолловеров было приковано не только к бюсту Хайди Клум, но и к изящной талии, которую она обольстительно подчеркнула золотой цепочкой. Белый топ модель соединила с черными трусиками на завязках. Так, она стала самой сексуальной болельщицей сборной Германии на Евро-2020.

Хайди Клум обнажила грудь / Фото из инстаграма модели

Похоже, модель позировала с обнаженной грудью и в трусиках только для фото в личный профиль. На других кадрах, сделанных во время просмотра матча, Хайди Клум запечатлена в черном бюстгальтере, который виднелся из-под топа, и ультракоротких шортах, которые подчеркнули аппетитные ягодицы и длинные ноги звезды.

Хайди Клум поддерживает сборную Германии на Евро-2020 / Фото из инстаграма модели

Хайди Клум поддерживает сборную Германии на Евро-2020 / Фото из инстаграма модели