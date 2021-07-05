Гвен Стефани тайно вышла замуж

Известная американская певица Гвен Стефани вышла замуж за своего коллегу, кантри-артиста Блейка Шелтона. Влюбленные тайно поженились 3 июля. На празднике присутствовали только самые близкие родственники и друзья молодоженов.

51-летняя исполнительница наконец вышла замуж за 45-летнего возлюбленного. Пара еще в прошлом году объявила о помолвке, но свадьба сыграла только сейчас.

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Гвен Стефани вышла замуж

Блейк Шелтон и Гвен Стефани встречались 6 лет. Они не скрывали свои отношения, но свадьбу решили сделать тайной. Жених и невеста не устраивали шумного празднования, а организовали душевную церемонию для родных.

Торжественное событие состоялось на ранчо кантри-певца в Оклахоме. Территорию уютно обустроили к свадьбе. Издание Page Six отмечает, что Гвен и Блейк обменялись обетами в часовне, которую артист построил на территории специально для этого события.

История любви Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Романтические отношения между музыкантами начались в 2015 году. Тогда Гвен и Блейк были тренерами на американском вокальном шоу "Голос".

Ранее влюбленные переживали непростые периоды в личной жизни. Они оба были женаты, их обоих предавали.

Гвен Стефани неоднократно отмечала, что готова второй раз выйти замуж. Однако артиста не спешила, потому что волновалась за детей, которые долго приходили в себя после развода родителей.

Блейк также был готов ко второму браку. В октябре 2020 года он сделал предложение избраннице. Они начали готовиться к свадьбе.