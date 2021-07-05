Гвен Стефани тайно вышла замуж
Источник:Page Six
Известная американская певица Гвен Стефани вышла замуж за своего коллегу, кантри-артиста Блейка Шелтона. Влюбленные тайно поженились 3 июля. На празднике присутствовали только самые близкие родственники и друзья молодоженов.
51-летняя исполнительница наконец вышла замуж за 45-летнего возлюбленного. Пара еще в прошлом году объявила о помолвке, но свадьба сыграла только сейчас.
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Гвен Стефани вышла замуж
Блейк Шелтон и Гвен Стефани встречались 6 лет. Они не скрывали свои отношения, но свадьбу решили сделать тайной. Жених и невеста не устраивали шумного празднования, а организовали душевную церемонию для родных.
Торжественное событие состоялось на ранчо кантри-певца в Оклахоме. Территорию уютно обустроили к свадьбе. Издание Page Six отмечает, что Гвен и Блейк обменялись обетами в часовне, которую артист построил на территории специально для этого события.Фото имения Гвен Стефани и Блейка Шелтона можете посмотреть на сайте издания Page Six.
История любви Гвен Стефани и Блейка Шелтона
- Романтические отношения между музыкантами начались в 2015 году. Тогда Гвен и Блейк были тренерами на американском вокальном шоу "Голос".
- Ранее влюбленные переживали непростые периоды в личной жизни. Они оба были женаты, их обоих предавали.
- Гвен Стефани неоднократно отмечала, что готова второй раз выйти замуж. Однако артиста не спешила, потому что волновалась за детей, которые долго приходили в себя после развода родителей.
- Блейк также был готов ко второму браку. В октябре 2020 года он сделал предложение избраннице. Они начали готовиться к свадьбе.