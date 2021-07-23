Группа TVORCHI презентовала летний трек Falling, который взорвал TikTok

Участники Нацотбора на Евровидение-2020 выпустили первый трек из будущего альбома. Новая песня группы TVORCHI получила название Falling и успела покорить TikTok. Артисты сняли на нее красивый клип с воздушным шаром.

Хотя новый альбом группы TVORCHI выйдет только осенью, лирическая песня Falling имеет все шансы стать главным хитом этого лета. Это синтезированный саундтрек всех летних путешествий, он о людях, влюбленности и страсти.

К теме В США назвали музыкантов, которые заработали больше всего за 2020 год

Наш трек о погружении в чувства, когда падаешь в космическую неизвестность и кайфуешь от этого момента. Мы желаем каждому пережить такие эмоции этим летом,

– поделились музыканты.

Режиссером клипа на песню Falling стал Андрей Лагутин, который ранее снял для группы видеоработу "Мова тіла". На съемки увлекательного клипа команда потратила ровно сутки, а главным реквизитом стал разноцветный воздушный шар.



TVORCHI на съемках клипа Falling / Фото пресс-службы группы

Хотя премьера песни группы TVORCHI состоялась в пятницу, 23 июля, трек успел взорвать TikTok. Всего за три дня под фрагмент Falling сняли больше полутора тысяч видео.

TVORCHI – Falling: смотрите видео онлайн

Горячие летние премьеры