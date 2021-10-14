Группа ТНМК представила клип с парамедиком-волонтером, снятый в Счастье: видео

Украинская хип-хоп группа выпустила новый клип и песню "ПМ*ТЙ" в День защитников и защитниц Украины. Символично съемки клипа проходили в городе Счастье Луганской области, который сейчас находится на границе территорий, контролируемых украинским правительством и оккупационной властью.

Съемки клипа "ПМ*ТЙ" проходили еще в мае 2021 года в рамках проекта "Вдохновение Востока". Музыканты там были уже не впервые, ведь до этого были в городе в начале боевых действий. Для записи клипа они решили туда вернуться, ведь что может быть более символичным, чем борьба за собственное счастье, говорят артисты.

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Выбор города соединился и с тематикой песни – пока мир шатается, все мы делаем свое, о чем-то мечтаем и кого-то любим – на этих трех черепахах и держится счастье. И, какой бы черной не становилась тьма за окном, нам остается только действовать, мечтать и любить,

– говорится в описании видео.

Над видео работали режиссер Виктор Придувалов и оператор Ярослав Пилунский, с которым группу объединяет многолетнее сотрудничество. В главной роли снялась волонтер и доброволец-парамедик Алина Михайлова, с которой ранее у 24 канала было интервью.

Отметим, что трек "ПМ*ТЙ" войдет в новый, восьмой альбом, релиз которого запланирован на осень 2021 года.

ТНМК – ПМ*ТЙ: смотреть видео онлайн

В частности группа поздравила в сети всех защитников и защитниц Украины с их праздником:

"Спасибо всем украинским защитникам и защитницам за ваш вклад в наше мирное небо. Не только сегодня. Всегда! Слава Украине!".

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!