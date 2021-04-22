Об окончательной дате проведения конкурса "Мисс Украина-2021" сообщили 22 апреля. Глава комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова, которая в 2021 году стала владелицей и главой комитета конкурса, рассказала, что конкурс претерпел многие изменения. К слову, в 2020 году конкурс "Мисс Украина" был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победила скандально известная модель Маргарита Паша.

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Изменения на "Мисс Украина-2021"

В частности, изменения касаются и призового фонда – его увеличили на 1 миллион гривен.

25 финалисток будут бороться за главный приз – желанный титул "Мисс Украина", эксклюзивную корону и 500 тысяч гривен. Обладательницы титула "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат денежные вознаграждения по 250 тысяч гривен каждая,

– заявила Щипцова.

Жюри конкурса будет состоять из украинских знаменитостей, международных звезд, экспертов в сфере красоты, моды и телевидения. "Впервые в истории конкурса перед финалом мы проведем съемку реалити-шоу, которое открывает для зрителей эксклюзивную информацию об участницах и бэкстейдж-шоу "Мисс Украина", – добавила глава комитета конкурса.

Кроме этого, для проведения конкурса организаторы привлекли украинские и международные бренды. На такие изменения повлияла и дата проведения события – 30 лет.

"Мы готовим яркое и самое масштабное шоу за всю историю конкурса", – подчеркнула Щипцова.

Как подать заявку на "Мисс Украина"

"Попасть на кастинг очень просто. Для этого необходимо лишь заполнить анкету на сайте missukraine.ua после этого кастинг-менеджеры конкурса связываются с потенциальными претендентками и дают всю необходимую информацию о дальнейших действиях и этапах проведения конкурса. Относительно открытых кастингов – достаточно только прийти в определенное время в определенное место и заполнить анкету уже на месте", – заявила глава комитета конкурса, добавив, что первым городом, где пройдут кастинги, станет Одесса.

Участница также должна иметь:

рост от 168 см;

возраст – от 17 до 26 лет;

гражданство Украины;

не иметь детей;

не быть замужем сейчас или в прошлом.

Кастинг-менеджеры также будут обращать внимание на личные качества конкурсанток, уровень знания английского и украинского языков, активную социальную позицию, желание участвовать в различных социальных проєктах.