Впервые за 3 года: группа ONUKA презентовала "разноцветный" альбом KOLIR

Украинская группа ONUKA презентовала новый лирический альбом KOLIR, выход которого анонсировала несколько недель назад. В новый музыкальный релиз вошло 10 песен, одну из которых группа презентовала в коллаборации с коллективом DakhaBrakha.
Совместную работу с DakhaBrakha можно было услышать 4 июня. Композиция называется UYAVY. Это первая коллаборация группы ONUKA с другими украинскими звездами.
К слову "Гипнотические" ONUKA и DakhaBrakha презентовали совместный трек UYAVY
Среди других новых песен альбома KOLIR уже можно услышать:
- VSTUP
- СЕАНС
- ZENIT
- UYAVY
- TY
- GUMA
- XASHI
- NA SAMOTI
- SON
- 23:42
Сейчас они доступны на всех музыкальных платформах и ютубе.
Что говорит о новом альбоме лидер ONUKA
Ната Жижченко поделилась в своем инстаграме, что для всех участников коллектива новая пластинка стала "самым откровенным релизом во всей их дискографии".
Долгожданный новый альбом KOLIR уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах. В этом релизе мы сосредоточились на своем внутреннем мире и писали о личном. Он состоит из 10 треков, которые действительно предоставляют нашей музыке цвет,
– отметила Ната Жижченко.
Реакция сети
В инстаграме уже положительно отреагировали на новый альбом коллектива. Среди них – звезда Alyona Alyona, которая написала, что это – "кайф".
- "Это любовь. Весь альбом – настоящий огонь. SON для меня был открытием, и такой, оказывается, может быть ONUKA? В целом, ощущения просто райские. Но есть одно но. Мне кажется, или Ваши композиции стали короче?";
- "Из новых кайфую от TY и GUMA. VSTUP вышел нереальным и интригующим. Из ранее выпущенных ZENIT навсегда в сердце. В общем, бомба, так держать!";
- "Нужен клип!";
- "Поздравляю очень! Из новых песен это точно NA SAMOTI, это вообще";
- "GUMA просто разрыв";
- "Тy и Son просто в сердце".