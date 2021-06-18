Впервые за 3 года: группа ONUKA презентовала "разноцветный" альбом KOLIR

Украинская группа ONUKA презентовала новый лирический альбом KOLIR, выход которого анонсировала несколько недель назад. В новый музыкальный релиз вошло 10 песен, одну из которых группа презентовала в коллаборации с коллективом DakhaBrakha.

Совместную работу с DakhaBrakha можно было услышать 4 июня. Композиция называется UYAVY. Это первая коллаборация группы ONUKA с другими украинскими звездами.

К слову "Гипнотические" ONUKA и DakhaBrakha презентовали совместный трек UYAVY

Среди других новых песен альбома KOLIR уже можно услышать:

VSTUP

СЕАНС

ZENIT

UYAVY

TY

GUMA

XASHI

NA SAMOTI

SON

23:42

Сейчас они доступны на всех музыкальных платформах и ютубе.

Что говорит о новом альбоме лидер ONUKA

Ната Жижченко поделилась в своем инстаграме, что для всех участников коллектива новая пластинка стала "самым откровенным релизом во всей их дискографии".

Долгожданный новый альбом KOLIR уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах. В этом релизе мы сосредоточились на своем внутреннем мире и писали о личном. Он состоит из 10 треков, которые действительно предоставляют нашей музыке цвет,

– отметила Ната Жижченко.

Реакция сети

В инстаграме уже положительно отреагировали на новый альбом коллектива. Среди них – звезда Alyona Alyona, которая написала, что это – "кайф".