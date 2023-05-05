Ко дню города: Виктор Винник и группа МЕРИ выпустили новую песню о Львове

6 мая древний Львов будет отмечать День города. Специально к этому дню Виктор Винник и МЭРИ представят песню о Львове – "Пусть все будет так".

Когда песня Виктора Винника и МЭРИ "Город" стала официальным гимном празднования 750-летия города Льва. Что интересно, в этой песне о Львове никаких упоминаний не было, но, услышав ее, каждый безошибочно угадывал, о каком городе идет речь.

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Ко дню города в 2023 году музыканты написали песню именно о Львове. И хотя трек посвящен культурной столице Украины, он получил название "Пусть все будет так".

Продюсировал песню лидер группы PANCHYSHYN Остап Панчишин на львовской студии Jenny Records. Коллектив планирует снять профессиональный видеоклип, а пока презентовал лирик-видео, где есть фотографии Львова, которые сделал фотограф Ярослав Баран.

Я хотел передать собственное видение города и свое отношение к нему. Думаю, многие разделят мои мысли, потому что, как я, чувствует Львов,

– сказал Виктор Винник.

Мэри – "Пусть все будет так": смотрите видео онлайн

Трек "Пусть все будет так" войдет в седьмой студийный альбом Виктора Винника и МЭРИ, название которого еще не разглашается. Выход пластинки запланирован на начало лета, она будет содержать десять композиций. Некоторые из них получались как синглы, но будут и новинки.