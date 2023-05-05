Колись пісня Віктора Винника і МЕРІ "Місто" стала офіційним гімном святкування 750-річчя міста Лева. Що цікаво, у цій пісні про Львів жодних згадок не було, та почувши її, кожен безпомилково вгадував, про яке саме місто йдеться.

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До дня міста у 2023 році музиканти написали пісню саме про Львів. І хоча трек присвячений культурній столиці України, він отримав назву "Хай все буде так".

Продюсував пісню лідер гурту PANCHYSHYN Остап Панчишин на львівській студії Jenny Records. Колектив планує зняти професійний відеокліп, а наразі презентував лірик-відео, де є фотографії Львова, які зробив фотограф Ярослав Баран.

Я хотів передати власне бачення міста і своє ставлення до нього. Думаю, багато хто розділить мої думки, бо, так само як я, відчуває Львів,

– сказав Віктор Винник.

МЕРІ – "Хай все буде так": дивіться відео онлайн

Трек "Хай все буде так" увійде до сьомого студійного альбому Віктора Винника і МЕРІ, назва якого ще не розголошується. Вихід платівки заплановано на початок літа, вона вміщуватиме десять композицій. Деякі з них виходили як сингли, але будуть і новинки.