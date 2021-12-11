Громкие барабаны, мощный вокал: репетиция с Еленой Усенко перед Парижем – фоторепортаж 24 канала
Источник:24 канал
До большого финала Детского Евровидения-2021 осталась всего неделя. 14-летняя представительница Украины Елена Усенко пригласила 24 канал на репетицию перед Парижем. Фото из-за кулис подготовки смотрите далее.
Уже 19 декабря в Париже состоится финал Детского Евровидения-2021. Украину на песенном конкурсе представляет Елена Усенко из Белой Церкви. Последние полтора месяца она почти не появляется дома. Вся жизнь девочки сейчас в Киеве. Журналисты и операторы 24 канала посетили репетицию певицы и сняли ее усердную подготовку к грандиозному финалу.
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Репетиции Елены Усенко в киевской музыкальной школе начинаются рано утром. Девочка не только занимается вокалом с преподавателем Екатериной Комар, а и оттачивает игру на музыкальных инструментах – на барабанах, фортепиано и гитаре.
Эксклюзивно для сайта 24 канала представительница Украины на Детском Евровидении-2021 спела авторскую песню "Важіль", с которой будет покорять Европу. От ее мощного вокала без преувеличений перехватывает дыхание!
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Преподавательница вокала Екатерина Комар / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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14-летняя Елена Усенко исполнила не только "Важіль", но и сыграла на барабанах. Она занимается чуть больше года, но уже поражает фантастическими успехами.
Мы играем преимущественно рок, и даже поп-музыку переиначиваем так, чтобы она звучала мощно. Все в стиле Лены, такое зажигательное... она очень быстро схватывает, очень старательно все делает,
– комментирует преподаватель.
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Репетиция с Еленой Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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