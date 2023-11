Объявили номинантов на премию Грэмми-2024: есть ли в списке Тина Кароль

Американская академия звукозаписи обнародовала список номинантов на музыкальную премию Грэмми-2024. Больше всего номинаций у певицы SZA.

10 ноября стал известен список номинантов на Грэмми-2024. Исполнительница SZA номинирована сразу в девяти категориях: среди них "альбом года", "песня года", "запись года", "лучшее R&B исполнение" и другие.

Среди артистов, у которых больше номинаций, есть Victoria Monét – она имеет возможность победить в 7 категориях. 7 номинаций также в Phoebe Bridgers и Serban Ghenea. По 6 номинаций у Jack Antonoff, Джона Батиста, boygenius, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Оливии Родриго и Тейлор Свифт.

К слову, Тейлор Свифт побила рекорд Пола Маккартни и Лайонела Ричи, став первым автором песен, номинированным 7 раз в "песню года". Билл Айлиш получила четыре номинации на "запись года" – она стала первой певицей до 22 лет с таким количеством номинаций.

Фильм "Барби" с его саундтреками тоже бьет рекорды – 4 песни из ленты номинированы на "лучший саундтрек".

Украинских артистов нет среди номинантов Грэмми. Известно, что на премию подавались Тина Кароль, крымскотатарский музыкант Усейн Бекиров, Джамала и композитор Тарас Куценко. В то же время у Тины Кароль есть возможность победить в специальной номинации "Лучшая песня для социальных сдвигов". Победителя объявят прямо на церемонии – она состоится 4 февраля 2024 года.

Список номинантов Грэмми

Запись года

Worship – Jon Batiste

Not Strong Enough – Boygenius

Flowers – Miley Cyrus

What Was I Made For? – Billie Eilish (из фильма "Барби")

On My Mama – Виктория Монет

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Kill Bill – SZA

Альбом года

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

World Music Radio – Jon Batiste

The record – Boygenius

ENDLESS SUMMER VACATION – Miley Cyrus

Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age Of Pleasure – Janelle Monáe

GUTS – Olivia Rodrigo

Песня года

Billie Eilish – What Was I Made For? (из фильма "Барби")

Dua Lipa – Dance the Night (из фильма "Барби")

Jon Batiste - Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Лучший новый артист

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War And Treaty

Лучший рок-перформанс

Sculptures Of Anything Goes – Arctic Monkeys

More Than A Love Song – Black Pumas

Not Strong Enough – Boygenius

Rescued – Foo Fighters

Lux Æterna – Metallica

Лучший металл-перформанс

Bad Man Disturbed

Phantom Of The Opera – Ghost

72 Seasons – Metallica

Hive Mind – Slipknot

Jaded – Spiritbox

Лучшая рок-песня

Angry – The Rolling Stones

Ballad Of A Homeschooled Girl – Olivia Rodrigo

Emotion Sickness – Queens Of The Stone Age

Not Strong Enough – boygenius

Rescued – Foo Fighters

Лучший рок-альбом

Но здесь – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Fleet

72 Seasons – Metallica

This Is Why – Paramore

In Times New Roman... – Queens Of The Stone Age

Лучшая танцевальная поп-запись

Baby Don't Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

Miracle – Calvin Harris, Ellie Goulding

Padam Padam – Kylie Minogue

One In A Million – Bebe Rexha & David Guetta

Rush – Troye Sivan

Лучшее музыкальное видео

I'm Only Sleeping – The Beatles

In Your Love – Tyler Childers

What Was I Made For? – Billie Eilish

Count Me Out – Кендрик Ламар

Rush – Troye Sivan