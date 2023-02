Победители Грэмми-2023: получила ли награду украинка Таня Муиньо

5 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 65-я церемония вручения главной музыкальной премии мира Грэмми-2023. Звездный бомонд собрался на Crypto.com Arena, чтобы получить свои награды. Кто стал обладателем золотого граммофона в этом году – узнайте дальше.

Среди ведущих Грэмми-2023 была первая леди США Джилл Байден. Она составила компанию знаменитостям, среди которых рэперша Cardi B и актер Двейн Джонсон. Звезды сияли на красных дорожках, хвастались роскошными образами и забирали заслуженные награды, сообщает 24 Канал.

65-ая церемония Грэмми прошла в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В этом году не обошлось без рекордов – Бейонсе стала самой номинированной артисткой. У нее 88 номинаций и статус артистки с наибольшим количеством статуэток – 32. Победители премии устроили яркое шоу в конце – в нем принял участие Гарри Стайлз, Сэм Смит и другие триумфаторы.

Украинка Таня Муиньо была номинирована за лучшее музыкальное видео для Гарри Стайлза, но, к сожалению, не победила. Вместо этого статуэтку получила Тейлор Свифт.

Победители Грэмми-2023

Запись года

ABBA – Don’t Shut Me Down

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Гарри Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Альбом года

ABBA – Voyage

Адель – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Бейонсе – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Гарри Стайлз – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Песня года

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Гарри Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Лучший новый исполнитель

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Лучшее сольное поп-исполнение

Адель – Easy on Me

Bad Bunny – Москва Мул

Doja Cat – Woman

Гарри Стайлз – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Лучший поп-дуэт или группа

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Лучший вокальный поп-альбом

ABBA – Voyage

Адель – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Гарри Стайлз – Harry's House

Lizzo – Special

Лучшее музыкальное видео

Адель – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Гарри Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Тейлор Свифт – All Too Well: The Short Film

Лучший музыкальный фильм

Адель – Adele One Night Only

Біллі Айліш – Billie Eilish Live at the O2

Джастін Бібер – Our World

Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)

Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story

Лучшая рок-песня

Brandi Carlile – Broken Horses

Оззи Осборн Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia's Dream

Лучшая рэп-песня

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

