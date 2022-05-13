Григория Решетника "разнесли" за выезд за границу: что на это ответил шоумен

В четверг, 12 мая, Григорий и Кристина Решетники выехали из Украины в Польшу. Все потому, что в Праге шоумен будет вести благотворительный концерт с участием наших звезд. Однако из-за турне по Европе на него набросились хейтеры.

В профиле с полумиллионной аудиторией Григорий Решетник признался, что хейтеры активизировались сразу, как они пересекли границу с Польшей. Его с женой Кристиной забросали гневными комментариями.

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Что пишут о выезде Решетников за границу

"Не позоритесь, лучше молчите. Выехал в Польшу, и он будет побеждать. Во Франковске скучно сидеть";

"А как вас выпускают за границу? Наши мужчины в Украине";

"Убежали в Варшаву? А чего в Украине не сидите?";

"А почему Тополя, у которого трое детей, в Украине служит и защищает, а Решетник убежал?";

"Хорошо живете, можете в турне поехать, свободно гулять! Хотя бы уже не выставляли себя и своих детей! Приятно, думаете, смотреть, если живешь там, где война?";

"Домой в Украину. Какого вы там?";

"Круто, должно быть, там улыбаться".

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Как и почему Григорий Решетник уехал в Польшу

Хочу расставить точки над "и". Первое – Решетники никогда не нарушают закон. Закон Украины позволяет многодетному отцу троих малолетних детей уехать за границу. Во-вторых, у нас не туристическое путешествие, мы поехали с благотворительной миссией,

– заявил возмущенный Григорий Решетник.

Он объяснил, что в субботу, 14 мая, будет вести в Праге благотворительный концерт "Єдині заради миру", где будут петь Наталка Карпа и Светлана Тарабарова. Все собранные средства обещают перечислить в поддержку Вооруженных сил Украины. "Я работаю бесплатно, я на этом не зарабатываю, поэтому моя совесть абсолютно честная, чистая", – подчеркнул Решетник.

Он добавил, что если бы хотел покинуть Украину, то сделал бы это сразу, а не через два месяца войны. Телеведущий обещает, что на следующей неделе обязательно вернется в Украину с женой и тремя сыновьями, которые знают, что такое сирены и бомбоубежища.

Не после победы, не через два года, нет! Мы вернемся в Украину, чтобы быть вместе с украинцами. Это принципиальная позиция Решетник family. Поэтому вместе, общими усилиями, каждый на своем фронте приближаем победу,

– завершил обращение шоумен.

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