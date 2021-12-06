Григорий Решетник вышел в свет с женой: эффектное фото

Украинский телеведущий Григорий Решетник порадовал сеть новым фото с женой Кристиной. Пара посетила ресторан в стильных образах.

Звездные супруги Григорий и Кристина Решетники на днях выделили время, чтобы побыть вдвоем. Они посетили ресторан Эктора Хименеса-Браво.

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Выход супругов Решетников

Пара позировала перед камерой в эффектных образах. Григорий Решетников надел белую рубашку и классический синий костюм и темные туфли.

Кристина Решетник также выбрала одежду синего цвета, поэтому аутфиты супругов имели гармоничный вид. Она предстала в обтягивающем мини-платье, что подчеркивало фигуру. Ярким акцентом в образе звездной жены стала белая лента, завязанная на шее.

Возлюбленная ведущего соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также черной лакированной сумкой. Она распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.

Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма ведущего

Поклонники звездной пары делятся впечатлениями от нового фото: