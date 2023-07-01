"Не понимаю показухи": Решетник вступился за жену после критики – как отреагировали в сети

Григорий Решетник вступился за жену Кристину после того, как пару раскритиковали за поездку на концерт. Эта реакция сети осталась неоднозначной.

Кристина Решетник уже ответила хейтерам на критику по поводу поездки на концерт Бейонсе. Теперь об этом высказался и телеведущий Григорий Решетник.

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Григорий Решетник вступился в жену

Шоумен показал совместное фото с женой и поделился, что счастлив возможность осуществить ее мечту.

Моя королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране – восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников,

– написал Григорий Решетник.

Ведущий добавил, что не даст обидеть жену: "Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит, а если попробует… мы что-нибудь придумаем".



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма ведущего

Кристина Решетник поблагодарила мужчину в комментариях: "Очень спасибо тебе за поддержку, любовь, веру и надежное, сильное плечо".

Правда, мнения в сети снова разделились. Многие до сих пор не понимают, зачем хвастаться отдыхом в сети.

"Это обида и неуважение к людям, которые сейчас на войне! Защищают ваши задницы";

"Не понимаю этой показухи. Как смотреть на ваши отдых и воплощение мечтаний вдовам или ребятам, которые воюют. Ясно, что надо жить жизнь, но можно и скромнее быть, без показухи";

"Кому нужны такие фото? Женщины остались без мужчин, сыновей, родителей, братьев – а вы все расхваливаете свою пару! Желаю вам счастья, но достаточно себя пиарить, не время";

"Неуместно! Счастье любит тишину! Говорите это своей жене наедине! Не надо огорчать и раздражать тех, кому сейчас повезло меньше! Вам не хватает толерантности";

"Почему вы имеете право оскорблять военных, вдов? Несчастных, кто остался без домов, плевок каждому украинцу?! Тошнит от таких как вы, безнравственные, Украина в крови, а вы, показушники, только это и можете делать, хоть одно дело доброе покажите, вы мужчина в тылу, то ведите себя как мужчина, почему ваших детей защищают ребята, а вы жируете".

Другие же поклонники поддерживают звездных супругов: