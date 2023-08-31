Григорий Решетник впервые привел детей в метро: их реакция удивила фанов

Телеведущий Григорий Решетник поделился интересной историей. Оказывается, сыновья шоумена ни разу не были в метро, поэтому Решетник решил показать его детям. Реакция мальчиков удивила подписчиков.

Ведущий показал своим поклонникам, как вместе с сыновьями спускался в метро. Для детей Решетника это был первый визит в подземку.

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В инстаграмме Григорий поделился несколькими семейными видео, на которых вместе с женой и тремя сыновьями спускается на эскалаторе в метро.

Впервые в метро. Не знаю, хорошо это или плохо, но так случилось, что наши дети никогда не были в метро… Хотя я со студенческих лет просто обожал его – здесь свой мир и своя жизнь каждого пассажира,

– написал Решетник.



Семья Решетников в метро / Фото с его инстаграммы

По его словам, сыновья были в восторге от осуществленной мечты проехать со станции "Хрещатик" на "Арсенальную".

"Дмитрий искал легендарного Александра Зинченко (плакат – 24 Канал), который играет за лондонский "Арсенал", а у Ивана и Саши разбегались глаза от увиденного", – добавил Григорий.

Кристина Решетник также показала видео с детьми. Она написала, что теперь мальчики будут ездить в школу на метро, потому что им очень понравилось.

Так сложилось, что в подземке сыновья еще не были, поэтому мы решили осуществить их мечту – весь вечер катались на метро. Счастье безгранично,

– написала жена шоумена.

В то же время, эти ролики вызвали много комментариев в соцсети. Поклонники были удивлены реакцией детей ведущего и поделились собственным опытом поездки в метро:

"Гриша, ну что же вы так? Дети живут в Киеве и метро не видят. Надо быть поближе к народу".

"Ожидала видео, что люди будут подходить, чтобы сделать фото с вами. Вы такие классные".

"Мы из маленького города, поэтому когда приезжаем в большой, то для ребенка катание на троллейбусе, трамвае и метро как аттракцион".

"Сыну 4 года, тоже недавно впервые проехался в метро. Его эмоции запомню на всю жизнь".

"Дима самый счастливый, сразу видно, что ребенок в восторге".

"Счастливые дети – это лучшее, что могут сделать родители".

"Покатайте их еще на поезде, с детства помню каждую поездку к бабушке в плацкарте".

На днях семья Решетников вернулась в Украину. Летом Григорий отправил жену с детьми на отдых. Семья провела 2 месяца за границей. Однако некоторые украинцы возмутились кичками Кристины.