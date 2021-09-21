Григорий Решетник устроил для жены романтический ужин при свечах: видео
Источник:инстаграм Григория Решетника
У ведущего "Холостячки" Григория Решетника примерная семья – трое сыновей и любящая жена. Звездные многодетные родители являются примером для всей страны, ведь им удается не только воспитывать детей, но и находить время для романтики.
Неизменный ведущий самого романтичного шоу страны организовал для жены трогательный сюрприз – ужин при свечах. Правда, не в ресторане, а дома на кухне.
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Время для романтики супруги нашли, когда уложили детей спать. Так, 37-летний Григорий Решетник накрыл по-мужски скромный стол со сладостями, а вместо вина приготовил кофе.
На ужин Кристина оделась празднично, как на настоящее свидание. На ней было кокетливое белое платье с мелким цветочным принтом. Свой look она довершила лаконичным браслетом и цепочкой с подвеской.
Когда дети спят, многодетные родители не спят,
– прокомментировала жена Решетника в своем инстаграме.
Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Кристины Решетник
На видео, которое ведущий "Холостячки" опубликовал в сети, его полумиллионная аудитория едва ли не впервые увидела не только нежность, но и страсть между супругами. После ужина они устроили романтические танцы в гостиной.
Фаны не сдержали своего восторга от чувственного видео и засыпали супругов комплиментами в комментариях:
- "Пример отношений, которые должны быть в семье";
- "Какая замечательная семья, любуюсь";
- "Спасибо за хороший пример";
- "Какие нежные и одновременно страстные отношения";
- "Вы – пример любви".