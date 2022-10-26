Григорий Решетник уехал в Европу без детей и признался, как чувствует себя за границей

Украинский ведущий Григорий Решетник отправился в Австрию с рабочей поездкой. Он рассказал о его впечатлении о пребывании за границей.

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился новым фото и корреспонденцией в соцсетях. Он поделился, что уехал за границу.

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Григорий Решетник приехал в Европу

Шоумен объяснил, что уехал в Вену с рабочими целями и на несколько дней. Но даже за такое короткое время он начал скучать по дому.

Рабочая поездка в Европу. Физически я здесь на несколько дней, но мыслями и сердцем в Украине – там дети, родители, друзья и украинцы. И как бы спокойно здесь ни было, но моя "душа не на месте". Очень тянет домой. Могу только представить, как хотят вернуться домой живущие "на выезде" все эти месяцы. Ибо родной дом может быть только один,

– поделился Григорий Решетник.



Григорий Решетник / Фото из инстаграма шоумена

В комментариях согласились с телеведущим. Ему пишут о своем опыте те, кто находится за границей.

"Да, есть такое, и это желание усиливается, когда понимаешь, что непонятно, когда сможешь реально уехать с ребенком, чтобы было безопасно";

"Все зависит от того, как человек жил в Украине";

"Плачу. Родной дом только один. Невероятно хотим домой с детьми";

"А я как хочу домой, но знаю, что не скоро";

"Дом – лучшее место на Земле. Я безгранично счастлива, что нахожусь дома, с близкими, родными людьми";

"Родной дом только один, и это Украина";

"Это точно".