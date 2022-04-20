Григорий Решетник сфотографировался на разрушенной Лукьяновке: "Мы победим и все отстроим"

Григорий и Кристина Решетники после продолжительного пребывания в Ивано-Франковске ненадолго вернулись в Киев. От увиденного идут мурашки по коже, не верится, что это действительность. Супруги сфотографировались на фоне разрушенных домов на Лукьяновке.

В столицу супруги вернулись без детей. Трое сыновей Решетников остались в Ивано-Франковске, куда уже скоро вернутся и они.

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Родной Киев Кристина и Григорий не могут узнать. Влюбленные прогулялись по улочкам столицы, от облика которой сейчас у многих щемит сердце.

Решетники приехали в Киев

Григорий и Кристина сделали селфи на фоне разрушенных домов Лукьяновки, пострадавших от российских ракет. На лицах Решетников видны боль и грусть за то, что сейчас переживает наша Украина.

Даже после увиденного ужасно, скажем одно – нас не сломать и не запугать. Мы победим! И все отстроим! Украина сильна и независима! Берегите себя!

– написали супруги под фото.



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграмма ведущего

Заметим, что после начала полномасштабной войны, которую начала Россия, многие известные мужчины стали в защиту нашей страны с оружием в руках. Ведущий Григорий Решетник решил вместе с семьей покинуть Киев. Все это время семья прожила на западе Украины, хотя и там не раз слышала взрывы.