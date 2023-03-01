Сложно, накипает, – идеальный Григорий Решетник рассказал о ссорах с женой

Григория Решетника считают примерным семьянином, а его брак – идеальным. Он дал интервью с женой Кристиной, чтобы опровергнуть эти слухи и рассказал о ссорах, потому что они тоже люди.

У неизменного ведущего "Холостяка" Григория Решетника якобы "всегда сердце кроется", когда расстаются или расходятся звездные пары. Более всего он стремится сохранить семью, но с Кристиной порой тоже ссорится.

Читайте также Жена Григория Решетника призналась, на каком языке они общаются дома

Григорий Решетник рассказал о ссорах с женой

Война – это безумное испытание. У нас иногда тоже бывают моменты, когда эмоционально сложно, накипаем, мы переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения. Но потом успокаиваемся, всем сейчас сложно,

– прокомментировал Григорий Решетник.

"Инстаграмм – это какие-то отрывки, рабочие моменты. В момент, когда мы ссоримся, я же не буду снимать и рассказывать", – добавила Кристина.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграме ведущего

Более того, семья Решетника не уехала за границу только потому, что хочет быть вместе. Обстрелы россиян пугают их меньше, чем риск разрушить идиллию. "После года войны в Украине – под ракетами, сиренами, без света, на высоком этаже, с тремя детьми – нам уже ничего не страшно", – похвасталась жена ведущего.

Кстати, Григорий Решетник неоднозначно высказался о разрыв Квитковой и Добрынина, которые влюбились в 9 сезоне "Холостяка". Он просил "не разочаровываться в институте брака и подлинных чувствах" и подчеркивал, что нужно жить друг для друга, а не только для себя. Блогерша тогда бурно отреагировала в сторис.