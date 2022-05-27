Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернут "Холостяк-12"

Многие украинцы ищут отраду в развлекательных проектах и фильмах, поэтому начали интересоваться, когда кроме "Единых новостей" они смогут увидеть невыпущенный 12 сезона "Холостяка". Решетник ответил лаконично – сразу после победы.

Новый сезон шоу "Холостяк-12" был запланирован на 4 марта, 19:00, на телеканале СТБ. Традиционно тысячи украинских женщин и мужчин должны были собраться в пятницу, чтобы наблюдать за популярным реалити-шоу, однако в это время украинцы спасались от взрывов и оккупации россиян, жестоко ворвавшихся на украинскую территорию.

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Когда вернется шоу "Холостяк"

Неизменный ведущий шоу в инстаграмме жены Кристины ответил на вопрос в сторону, когда же украинцам ждать долгожданную вечеринку-знакомство Алекса Топольского – главного героя 12 сезона – и участниц проекта.

Григорий заявил, что шоу вернётся после победы Украины в войне. По мнению Решетника, боевые действия окончатся уже этой осенью.

"Легендарное шоу продолжится уже этой осенью сразу после победы", – предположил Решетник.

Ранее Григорий признался, что скучает по работе на телевидении, и надеется, что скоро украинцы вернутся и расслабятся перед экранами телевизоров:

"Заранее извиняюсь за невоенную тематику поста, но я очень соскучился по своей работе. Грандиозными и феерическими проектами, за невероятными профессионалами, командами, с которыми мне пришлось и придется работать. За вами, мои любимые и уважаемые зрители. Понимаю, что сейчас еще не время развлекательного телевидения… Но знаете, я чувствую всем сердцем и верю, что скоро воцарится мир на нашей земле, мы победим и вернемся в полноценный эфир!"