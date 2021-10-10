Григорий Решетник поздравил жену с 11 годовщиной брака: архивное фото со свадьбы
Источник:инстаграм Григория Решетника
Семья Григория и Кристины Решетников сегодня, 10 октября, празднует 11 годовщину со дня создания. 11 лет назад пара поженилась. Теперь они поздравляют друг друга и показывают очаровательные фото с церемонии.
10 октября 2010 года телеведущий Григорий Решетник и журналистка Кристина сыграли свадьбу. Сегодня, в воскресенье, они празднуют 11 лет со дня создания их прочного союза.
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Годовщина свадьбы Решетников
Григорий Решетник в своем блоге опубликовал трогательное сообщение. В нем он поздравил жену с громкой датой. Также мужчина опубликовал милое фото со свадебной церемонии.
Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших деток! Люблю еще сильнее! И это – только начало,
– написал шоумен.
Архивное фото со свадьбы Решетников / Фото из инстаграма Григория Решетника
Кристина Решетник не могла не поздравить мужа на своей странице в инстаграме. Она опубликовала не только еще одно фото из семейного архива, но и недавнюю фотографию. Там позирует вся семья в полном составе: Григорий, Кристина и их дети – Иван, Дмитрий и Александр.
День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться,
– отметила звездная жена.
Архивное фото со свадьбы Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Семья Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники восхищаются крепкой звездной семьей. Они засыпали пару комментариями под публикациями:
- "Вы с годами все более красивая пара";
- "Не останавливайтесь";
- "Поздравляю! Красивая пара";
- "Григорий такой молоденький. Жена, красавица, не изменилась, а Григорий возмужал за эти годы";
- "Ждем дочку";
- "Пример для многих";
- "Поздравляю и желаю еще 111";
- "Столько лет вместе. Молодцы".
Текст публикации Григория Решетника
ReshetnikFamily 11 лет!
10.10.10 – незабываемый день.
Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших деток! Люблю еще сильнее! И это – только начало.
Текст публикации Кристины Решетник
10.10.10.
День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье.
Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться.