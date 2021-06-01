Григорий Решетник посетил светское мероприятие вместе с женой: эффектное фото звездной пары

Популярная украинская семья Григория и Кристины Решетник посетила музей костюма и стиля, что расположен в Киеве. Пара сфотографировалась в роскошных образах и еще раз очаровала публику.

Новые публикации на страницах Григория и Кристины в социальных сетях всегда вызывают интерес у публики. Поэтому пара часто радует поклонников романтическими кадрами и не стесняется показывать чувства.

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Новое фото Григория и Кристины Решетник

Супруги посетили Victoria Museum – киевский музей костюма и стиля периода 1830-1920 годов, посвященный городской моде. Григорий и Кристина побывали в музее по случаю годовщины со дня его основания.

Влюбленные сфотографировались на красной дорожке у входа. Кристина для торжественного мероприятия выбрала черное блестящее платье длины миди. На плечи она накинула красный шарф. Соединила такой наряд с черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы женщина собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж в нюдових оттенках. Среди аксессуаров аутфит завершили лаконичные серьги, часы и бежевый клатч. В руках Кристина держала роскошный букет цветов.

Григорий позировал рядом с женой в красивом костюме, белой рубашке и вишневой галстуке. Соединил look со стильной обувью.



Кристина и Григорий Решетники / Фото из инстаграма Григория Решетника

В комментариях сторонники знаменитого телеведущего засыпали пару комплиментами.